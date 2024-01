Die Hauser-Schwestern

Das Geschwister-Trio Maria (14), Anna (12) und Lisa (11) Hauser aus Reith zählt in den Disziplinen Orientierungslauf, Biathlon, Langlauf und Triathlon zu den größten Nachwuchshoffnungen des Bezirks.



Reith | Man kann sagen, die drei Schwestern bekamen ihre Liebe zum Sport bereits in die Wiege gelegt. So war Mama Raphaela österreichische Meisterin im Orientierungslauf und Papa Thomas Tiroler Meister im Langlauf. Der größte Förderer ist Opa Georg, der die Drei in frühester Kindheit selbst trainiert hat. Später brachte er sie zum SV Reith und zum K.S.C., wo sie die Grundlagen für das Langlaufen erlernt haben.



Fünf Mal die Woche oder öfter stehen die Mädchen auf der Langlaufloipe oder suchen beim Orientierungslauf auf einer Karte nach Kontrollpunkten im Wald.



Gemeinsam zu Bestleistungen

Ein Konkurrenzdenken in der Familie, wer wohl die Beste ist, gibt es dabei nicht. Sie motivieren sich lieber gegenseitig. Auch wenn alle Drei in mehreren Disziplinen bei Wettkämpfen an den Start gehen, hat doch jede ihre eigene Vorliebe entdeckt.



So startet die älteste, Maria, am liebsten im Ski-Orientierungslauf und hat dort auch schon zweimal hintereinander die Gesamtwertung im Jugendbereich gewinnen können. Sie gehört dem Nationalteam im Ski-Orientierungslauf an und träumt von einer Medaille bei der diesjährigen Jugend-EM in der Ramsau.



Lisa, das Kücken der Familie, versucht ihr Glück beim Triathlon. Für Lisa ist der Sport eher als Ausgleich zur Schule zu betrachten und ab und an lässt sie im Gegensatz zu ihren Schwestern auch das ein oder andere Training sausen.



Anna gilt als läuferisches Ausnahmetalent

Ganz anders sieht es bei der 12-jährigen Anna aus. Sie ist förmlich ein Naturtalent. Im letzten Jahr ging sie an vier Bewerben im Biathlon an den Start und konnte alle vier Bewerbe für sich entscheiden. Dabei kam die Konkurrenz aus ganz Österreich. Auch beim Crosslauf und beim Langlauf ist sie kaum zu bremsen und läuft den meisten gleichaltrigen und auch Älteren um die Ohren. In den nächsten Jahren möchte sie sich entscheiden, auf welche Sportart sie sich spezialisieren möchte.



Die Geschwister sind ein Vorbild für andere Kinder, was Bewegung betrifft, und vielleicht kann die ein oder andere der Drei ihre Leidenschaft irgendwann zum Beruf machen.

Matthias Wieser

Bild: Die drei Schwestern Maria, Anna und Lisa Hauser (v. l.). Foto: Georg Hechl