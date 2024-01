„Gemischter Satz“ an den Wänden

Ein Fest der Diversität und Kreativität ist derzeit in einem „Best of“ an Kunstwerken in der Josef-Pirchl-Straße 10 zu erleben.



Kitzbühel | In einer beeindruckenden Gesamtschau vereint Galeristin Martina Dorner-Bauer auf rund 70 Quadratmetern 53 Arbeiten der von ihr vertretenen Künstler unter dem perfekt gewählten Motto „Gemischter Satz“. Aus der Weinkultur stammend bezeichnet dies einen Wein, der schon aus miteinander angebauten Weinsorten gemischt wird, die dann gemeinsam gepresst werden und miteinander reifen.



Die Künstler in der Galerie sind für sich wunderbar gereift, viele hatten bereits Einzelausstellungen in der Kitzbüheler Galerie. Doch die Dialoge, die sie in hoher Konzentration in der doch nicht allzu großen Galerie eingehen, die kluge und bereichernde Hängung der verschiedensten Arbeiten lässt doch noch ein Mehr an gemeinsamer Reifung erkennen.



Geschichten hinter den Werken lebendig machen

Zuzuschreiben ist das mitunter der Kunstexpertin Martina Dorner-Bauer. Sie versteht es, die Weiten und Tiefen der Kunstwelt zu eröffnen, mit ihrer Kunstbegeisterung anzustecken, diese Begeisterung weiterzutragen und die Geschichten hinter den Werken lebendig und zugänglich zu machen. So erzählt sie vom (schwarzen) Humor des Salzburger Künstlers Helmut Grill.



Von Skandalen rund um das Werk „Dunkey`s Head“ von Peter Raneburger, auf dem hinter einem Eselkopf das Bildnis von Putin erscheint. Oder vom Bildhauer Michael Kos, der Steine als Metapher für die auseinanderbrechende Welt aufwändig vernäht und Isabella Berr, die fotografiert als würde sie malen.



Aufstrebende Kunst aus Tirol

Erstmalig sind auch Arbeiten Markus Bachers zu sehen. Der junge Kirchberger Künstler hat in Wien bei Christian Ludwig Attersee studiert und erobert derzeit die Kunstwelt von Berlin über Miami nach Los Angeles. Von ihm wird noch zu hören und sehen sein.



Die Ausstellung „Gemischter Satz“ läuft noch bis zum 25. Februar in der Galerie Dorner-Bauer, Josef-Pirchl-Straße 10 in Kitzbühel. est

Bild: Vielfältige und vielschichtige Ausstellung spannender Künstler von Malerei bis Skulptur. Foto: Standl