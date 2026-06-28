Wohnwagen kippt nach Kollision auf der Loferer Bundesstraße in Waidring um

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Wohnwagengespann hat am Sonntagvormittag auf der Loferer Straße (B178) bei Waidring für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.



Am frühen Morgen lenkte ein 78-jähriger Österreicher sein Wohnmobil auf der Landesstraße 2 von Waidring kommend zur Kreuzung mit der B178. Er wollte in Richtung St. Johann einfahren. Zur selben Zeit war ein 60-jähriger Österreicher mit einem Wohnwagengespann auf der B178 von St. Johann in Richtung Lofer unterwegs.



Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der 78-Jährige das herannahende Wohnwagengespann zu spät bemerkt haben. Der 60-Jährige versuchte noch auszuweichen und lenkte auf die Gegenfahrbahn, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge geriet der Wohnwagen ins Schleudern, kippte auf die rechte Seite und rutschte noch rund 100 Meter seitlich über die Fahrbahn, bevor er zum Stillstand kam. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch ihre jeweils mitfahrenden Ehefrauen blieben unverletzt.



Die B178 war infolge des Unfalls zunächst rund eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar. Während der Bergung des umgestürzten Wohnwagens musste die Loferer Straße anschließend für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden.



Im Einsatz standen eine Rettungswagen- und eine Notarzteinsatzfahrzeug-Besatzung, die Freiwillige Feuerwehr Waidring mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie eine Polizeistreife.