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Kitzbüheler Anzeiger
Stocksport_Mittelschule_Kitzbühel

MS2 aus St. Johann sicherte sich den Vizebundesmeistertitel im Stocksport beim Finale in Oberwart.

Foto: MS Kitzbühel

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
10. Juli 2026

Silber für St. Johanner Stocksport-Team

Kürzlich fand in Oberwart im Burgenland das Bundesfinale im Schulstocksport statt. Mit dabei waren auch die beiden Mittelschulen aus St. Johann in Tirol, die sich im Vorfeld erfolgreich für den österreichweiten Bewerb qualifiziert hatten.

Besonders erfolgreich verlief das Turnier für die Mannschaft der Mittelschule 2 St. Johann. Nach starken Leistungen in den Vorrunden und spannenden Begegnungen im Finale sicherten sich die jungen Stocksportler den zweiten Platz. Damit dürfen sie sich über den Titel des Vizebundesmeisters freuen.

Die Mittelschule 1 St. Johann zeigte ebenso eine überzeugende Vorstellung und erreichte den fünften Platz. Die Teilnahme an einem Bundesfinale ist für Schulen mit erheblichem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden. Ein besonderer Dank gilt den Gemeinden sowie dem Stocksportverein Waidring, die durch ihre Unterstützung die Teilnahme ermöglichten.

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