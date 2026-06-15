Schwerer Verkehrsunfall auf der B172 bei Kössen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B172 im Gemeindegebiet von Kössen wurden am Montagvormittag zwei Personen verletzt, eine davon schwer.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 78-jährige Österreicherin gegen 11.20 Uhr mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße Mooslenz auf die B172 in Fahrtrichtung Kössen einfahren. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer 64-jährigen Niederländerin, die auf der B172 von Kössen in Richtung Walchsee unterwegs war.



Ein nachfolgender 34-jähriger ungarischer Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und touchierte das Fahrzeug der 78-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der Niederländerin in den Straßengraben geschleudert, wo sich die beiden Unfallfahrzeuge verkeilten.



Die 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Die 64-jährige Niederländerin wurde leicht verletzt. Der ungarische Lenker blieb unverletzt.



Die Fahrzeuge der beiden Frauen wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Pkw des 34-Jährigen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Die B172 war im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr für etwa eine Stunde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.