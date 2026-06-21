Polizeieinsatz nach Randale im St. Johanner Krankenhaus

Am 21. Juni 2026 gegen 10:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei St. Johann zum Empfangsbereich des Bezirkskrankenhauses alarmiert. Grund dafür war eine Person, die dort durch ihr aggressives Verhalten für Aufsehen sorgte.



Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie ein 29-jährige Frau vor, die lautstark umher schrie und Besucher des Krankenhauses anpöbelte . Im weiteren Verlauf beschädigte sie zudem Dekorationsmaterialien im Empfangsbereich.



Festnahme und Anzeigen

Die Einsatzkräfte nahmen die Frau vor Ort fest und brachten sie zur Polizeiinspektion St. Johann. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wurde die Festnahme wieder aufgehoben.



Die 29-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. Die weiteren Ermittlungen beziehungsweise verwaltungsrechtlichen Schritte liegen bei den zuständigen Behörden.



Vorfall sorgte für Unruhe

Der Vorfall führte im Eingangsbereich des Krankenhauses vorübergehend zu Unruhe unter Patienten, Besuchern und Mitarbeitern. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Über die Hintergründe des Verhaltens der Frau liegen derzeit keine weiteren Angaben vor.