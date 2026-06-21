Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Polizeieinsatz nach Randale im St. Johanner Krankenhaus
Kitzbüheler Anzeiger
Polizeiauto_Detail

Symbolfoto

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Juni 2026

Polizeieinsatz nach Randale im St. Johanner Krankenhaus

Am 21. Juni 2026 gegen 10:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei St. Johann zum Empfangsbereich des Bezirkskrankenhauses alarmiert. Grund dafür war eine Person, die dort durch ihr aggressives Verhalten für Aufsehen sorgte.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie ein 29-jährige Frau vor, die lautstark umher schrie und Besucher des Krankenhauses anpöbelte . Im weiteren Verlauf beschädigte sie zudem Dekorationsmaterialien im Empfangsbereich.

Festnahme und Anzeigen
Die Einsatzkräfte nahmen die Frau vor Ort fest und brachten sie zur Polizeiinspektion St. Johann. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wurde die Festnahme wieder aufgehoben.

Die 29-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. Die weiteren Ermittlungen beziehungsweise verwaltungsrechtlichen Schritte liegen bei den zuständigen Behörden.

Vorfall sorgte für Unruhe
Der Vorfall führte im Eingangsbereich des Krankenhauses vorübergehend zu Unruhe unter Patienten, Besuchern und Mitarbeitern. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Über die Hintergründe des Verhaltens der Frau liegen derzeit keine weiteren Angaben vor.

Weitere Artikel:

Feuerwehr_Kitzbühel_Dachserettung

Kitzbühel

21.06.2026

Feuerwehr rettete tierischen Hotelgast

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Kitzbühel zu einer ungewöhnlichen Tierrettung in einem Hotel alarmiert. Ein Dachs hatte sich im Restaurantbereich niedergelassen und sorgte für einen nicht alltäglichen Einsatz. Das Wildtier konnte schließlich schonend eingefangen und wieder in die Freiheit entlassen werden.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Waidring

18.06.2026

Pkw-Kollision auf B178: Ein Verletzter nach Unfall in Waidring

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der B178 in Waidring ist am Mittwochvormittag ein 63-jähriger Deutscher verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johanngebracht.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

St. Johann

18.06.2026

Dreister Trickdiebstahl auf St. Johanner Parkplatz

Ein 54-jähriger Schweizer wurde am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in St. Johann in Tirol Opfer eines Trickdiebstahls. Während ihm unbekannte Männer teure Anzüge und Mäntel zum Kauf anboten, verschwand seine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Hopfgarten

15.06.2026

Einbruch in Baustellencontainer

Unbekannte Täter brachen auf einer Baustelle in Hopfgarten im Brixental einen Container auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Der Schaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Kössen

15.06.2026

Unfall in Kössen – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B172 in Kössen wurden am Montag zwei Personen verletzt. Eine 78-jährige Pkw-Lenkerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

St. Johann

11.06.2026

Bei der Egger-Kruezung krachte es erneut

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 im Bereich der Egger-Kreuzung in St. Johann wurden am Dienstagmittag zwei Frauen leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, die Straße war während der Unfallaufnahme nur eingeschränkt befahrbar.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Waidring

08.06.2026

Unfall nach Ausweichmanöver

Ein missglücktes Ausweichmanöver führte Montagfrüh auf der Loferer Bundesstraße in Waidring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt über eine bergige, grüne Landschaft mit Wäldern und Wiesen im Hintergrund.

Meldungen

04.06.2026

Tödlicher Alpinunfall am Rettenstein in Kirchberg

Am Großen Rettenstein in Kirchberg kam es zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein 69-jähriger Wanderer stürzte beim Abstieg rund 100 Meter ab und erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen.

E-Paper
Aktuelles