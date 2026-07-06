Patrick Hagenaars meldet sich am Podest zurück

Der aus Brixen im Thale stammende Rennradspezialist Patrick Hagenaars zählt seit vielen Jahren zu den Fixstartern bei anspruchsvollen Langstreckenrennen. In der Vergangenheit konnte er bereits zahlreiche Stockerlplätze einfahren. Nach einer verletzungsbedingt schwierigen Saison 2025 kehrt der Brixentaler nun motiviert auf die Rennstrecken zurück.



„SuperGiro Dolomiti“ mit 5.000 Höhenmetern

Eine besondere Herausforderung wartete Mitte Juni beim SuperGiro Dolomiti. Der Radmarathon mit Start und Ziel in Lienz führt über 218 Kilometer, 5.060 Höhenmeter und fünf Alpenpässe. Unter anderem geht es zweimal über den Plöckenpass sowie über den Monte Zoncolan auf 1.714 Meter, der vielen Radsportfans aus dem Giro d’Italia bekannt ist. Für Hagenaars zählt der SuperGiro Dolomiti seit seinem Sieg im Jahr 2022 zu seinen Lieblingsrennen. Entsprechend motiviert nahm er das Rennen am 13. Juni in Angriff. Diesmal lief es für den Brixentaler jedoch nicht nach Wunsch. „Von Beginn an hatte ich schwere Beine und fand meinen Rhythmus nicht“, so Hagenaars. Am Ende überquerte er als Zehnter die Ziellinie.



Bereits am darauffolgenden Wochenende stand Patrick Hagenaars erneut am Start. Beim Mondsee Radmarathon ging er gemeinsam mit rund 2.500 Rennradbegeisterten auf die Strecke. Auf dem für ihn ungewohnt schnellen Kurs über 200 Kilometer und 2.600 Höhenmeter konnte sich der Bergspezialist in einer rund 40 Fahrer starken Gruppe vom Feld absetzen. Das Tempo wurde kontinuierlich gesteigert, ehe am Lichtenberg, dem letzten Anstieg vor dem Ziel, die Entscheidung fiel.



Dritter Platz bei Mondsee Radmarathon

Dort setzte sich Hagenaars mit zwei Mitstreitern ab. Im Zielsprint kämpfte das Trio schließlich um den Tagessieg. Für Patrick Hagenaars reichte es am Ende zum starken dritten Platz. „Mit Platz drei bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte der Brixentaler.