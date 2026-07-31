Motorradfahrer bei Unfall in St. Johann verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B176 in St. Johann in Tirol verletzt worden. Der Einheimische kam gegen 15 Uhr im Bereich von Straßenkilometer 15,8 in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.



Nach Angaben der Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben. Das Motorrad prallte gegen einen Straßenleitpflock, fuhr über die Böschung und überschlug sich. Der 25-Jährige blieb verletzt auf einer darunterliegenden Wiese liegen.



Mehrere Ersthelfer, darunter ein zufällig anwesender Arzt, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Verunglückten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.