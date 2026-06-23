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Kitzbüheler Anzeiger
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Symbolfoto

Foto: Adobe Stock

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Juni 2026

Mehr als 160 km/h statt erlaubter 80: Polizei beschlagnahmt zwei Autos auf der Loferer Bundesstraße

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B178 im Gemeindegebiet von Ellmau hat die Polizei am 21. Juni 2026 zwei massive Tempoüberschreitungen festgestellt. Gegen 23.10 Uhr wurden zwei unmittelbar hintereinander fahrende Pkw in Fahrtrichtung St. Johann in Tirol mit einer Geschwindigkeit von jeweils mehr als 160 km/h gemessen. Auf dem betreffenden Streckenabschnitt sind lediglich 80 km/h erlaubt.

Die Polizeistreife hielt die beiden Fahrzeuge anschließend im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol an. Bei den Lenkern handelt es sich um einen 25-jährigen Rumänen und einen 44-jährigen Österreicher.

Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden beiden Fahrern die Führerscheine noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten beide Fahrzeuge vorläufig behördlich. Gegen die beiden Lenker wird Anzeige erstattet.

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