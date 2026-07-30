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Kitzbüheler Anzeiger
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LR Astrid Mair mit Jakob Unterladstätter und René Staudacher.

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
30. Juli 2026

Land schüttet Geld für die Feuerwehren aus

Ob bei Bränden, Verkehrsunfällen, Hochwasser oder technischen Einsätzen: Auch im Bezirk Kitzbühel sind die Feuerwehren ein unverzichtbarer Teil des Sicherheitsnetzes. Damit die Einsatzkräfte auf moderne Fahrzeuge und Ausrüstung zurückgreifen können, stellte das Land Tirol im ersten Halbjahr 2026 insgesamt rund 16,3 Millionen Euro an Fördermitteln bereit.

Gefördert werden unter anderem Tanklösch- und Drehleiterfahrzeuge, Atemschutzgeräte, Wärmebildkameras, Pumpen und Notstromaggregate sowie der Neubau und die Sanierung von Feuerwehrhäusern. „Damit sie ihre Aufgaben sicher erfüllen können, braucht es moderne Ausrüstung, geeignete Fahrzeuge und eine gute Infrastruktur“, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair.

Wie wichtig die Investitionen sind, zeigen die Einsatzzahlen: Tirolweit rückten die Feuerwehren im ersten Halbjahr bereits zu rund 8.200 Einsätzen aus. Auch die Ausbildung wird unterstützt. An der Landesfeuerwehrschule in Telfs absolvieren jährlich rund 6.000 Feuerwehrmitglieder etwa 300 Kurse. Das Land übernimmt zudem je nach Schadensfall Kosten für bei Einsätzen beschädigte Ausrüstung.

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