Kräuterwissen am Berg

Am Berg der Sinne in Leogang wurde im Sinne Park am Asitz das neue Kräuterhaus eröffnet. Damit erhält der bereits seit mehreren Jahren beliebte TEH-Kräuterworkshop, der sowohl bei Gästen als auch bei Einheimischen großen Anklang findet, erstmals eigene Räumlichkeiten.



Von Mitarbeitern mitentwickelt

Gemeinsam mit den TEH-Kräuterexpertinnen Sarah Deutinger und Maria Leutgeb tauchen die Teilnehmer in die faszinierende Welt der heimischen Alpenkräuter ein.

Dabei wird altes Wissen über Kräuter- und Heilpflanzen lebendig vermittelt – mit praktischen Tipps für die Verwendung im Alltag, Kräuterrezepten zum Mitnehmen und kleinen Naturprodukten, die vor Ort selbst hergestellt werden.



Mit dem neuen Kräuterhaus bekommt dieses bewährte Angebot nun einen passenden Rahmen. Der Ort lädt dazu ein, Kräuter mit allen Sinnen zu entdecken: riechen, fühlen, probieren und verstehen stehen im Mittelpunkt.



Eine Besonderheit des Projekts liegt auch in seiner Entstehungsgeschichte. Bereits bei der Ideenfindung für das neue Kräuterhaus wurden Mitarbeiter der Leoganger Bergbahnen aktiv eingebunden. Dadurch entstand ein Angebot, das nicht nur ideal zur naturverbundenen Ausrichtung des Berges der Sinne passt, sondern auch innerhalb des Unternehmens gemeinsam entwickelt und gestaltet wurde.