Kitzbühel wird wieder zur Beachvolleyball-Arena

Sand statt roter Asche, Beachvolleyball statt Tennis: Von 11. bis 13. September verwandelt sich das Stadion Kitzbühel wieder in eine Beachvolleyball-Arena. Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet Kitzbeach heuer zum zweiten Mal statt. Drei Tage lang kämpfen Österreichs beste Teams in der Gamsstadt um Staatsmeistertitel und die letzten Tour-Punkte der Saison. Die Austrian Beach Volleyball Championships und das Saisonfinale der win2day Beach Volleyball Tour PRO werden damit erneut gemeinsam ausgetragen.



Ein wichtiger Bestandteil der zweiten Auflage sind auch die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften des Österreichischen Gehörlosen-Sportverbands. Bereits im Vorjahr wurden die Bewerbe des ÖGSV in die Veranstaltung eingebunden. Heuer erhalten sie einen noch prominenteren Platz im Programm.



Das Spiel um Bronze und das Goldmedaillen-Match werden am Sonntag, 13. September, auf dem Centercourt ausgetragen.



Weißwurst für alle Besucher in Tracht

Neben den sportlichen Entscheidungen ist auch ein Rahmenprogramm geplant. Am abschließenden Sonntag steht das Stadion im Zeichen der Tracht. Besucher, die im Dirndl oder in der Lederhose kommen, erhalten eine kostenlose Weißwurst mit Brezn.



Ein Kilometer pro verkauftem Ticket

Für eine augenzwinkernde Extraportion Motivation sorgt eine ganz persönliche Aktion: Veranstalter Simon Varges hat versprochen, für jedes verkaufte Ticket einen Kilometer zu laufen. Der Haken an der Sache: Die ersten hundert Tickets sind praktisch weg – und Simon hat noch nicht einmal 15 Kilometer in den Beinen. Der Laufrückstand wächst also mit jedem verkauften Ticket. „Ich habe wohl unterschätzt, wie gut die Tickets laufen – im Gegensatz zu mir“, sagt Varges augenzwinkernd. „Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Jedes Ticket bringt uns dem ausverkauften Stadion näher – und mich an meine sportliche Belastungsgrenze.“