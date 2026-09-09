Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Kitzbühel wird wieder zur Beachvolleyball-Arena
Kitzbüheler Anzeiger
a-kitzbeach-14-2026-lyndstroem

Sport

09. September 2026

Kitzbühel wird wieder zur Beachvolleyball-Arena

Sand statt roter Asche, Beachvolleyball statt Tennis: Von 11. bis 13. September verwandelt sich das Stadion Kitzbühel wieder in eine Beachvolleyball-Arena. Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet Kitzbeach heuer zum zweiten Mal statt. Drei Tage lang kämpfen Österreichs beste Teams in der Gamsstadt um Staatsmeistertitel und die letzten Tour-Punkte der Saison. Die Austrian Beach Volleyball Championships und das Saisonfinale der win2day Beach Volleyball Tour PRO werden damit erneut gemeinsam ausgetragen.

Ein wichtiger Bestandteil der zweiten Auflage sind auch die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften des Österreichischen Gehörlosen-Sportverbands. Bereits im Vorjahr wurden die Bewerbe des ÖGSV in die Veranstaltung eingebunden. Heuer erhalten sie einen noch prominenteren Platz im Programm.

Das Spiel um Bronze und das Goldmedaillen-Match werden am Sonntag, 13. September, auf dem Centercourt ausgetragen.

Weißwurst für alle Besucher in Tracht
Neben den sportlichen Entscheidungen ist auch ein Rahmenprogramm geplant. Am abschließenden Sonntag steht das Stadion im Zeichen der Tracht. Besucher, die im Dirndl oder in der Lederhose kommen, erhalten eine kostenlose Weißwurst mit Brezn.

Ein Kilometer pro verkauftem Ticket
Für eine augenzwinkernde Extraportion Motivation sorgt eine ganz persönliche Aktion: Veranstalter Simon Varges hat versprochen, für jedes verkaufte Ticket einen Kilometer zu laufen. Der Haken an der Sache: Die ersten hundert Tickets sind praktisch weg – und Simon hat noch nicht einmal 15 Kilometer in den Beinen. Der Laufrückstand wächst also mit jedem verkauften Ticket. „Ich habe wohl unterschätzt, wie gut die Tickets laufen – im Gegensatz zu mir“, sagt Varges augenzwinkernd. „Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Jedes Ticket bringt uns dem ausverkauften Stadion näher – und mich an meine sportliche Belastungsgrenze.“
Bildschirmfoto 2026-09-09 um 08.53
In der aktuellen Ausgabe des Kitzbüheler Anzeiger wartet ein Gutschein auf alle Anzeiger-Leser. Einfach ausschneiden, an der Kassa vorweisen und vom freien Eintritt am Freitag, 11. September, profitieren!

Weitere Artikel:

Fußball ÖFB Cup Kitzbühel GAK

Kitzbühel

09.09.2026

Kitzbüheler Cup-Sensation blieb aus

Cup-Aus trotz starker Gegenwehr: Der FC Kitzbühel hielt vor ausverkauftem Haus gegen Bundesligist GAK lange dagegen. Beim 0:2 überzeugten die Elf von Michael Baur mit großem Einsatz und Torhüter Petar Vidas mit starken Paraden.

Kitzbüheler Radmarathon 2026

Kitzbühel

09.09.2026

Doppelter Streckenrekord beim Radmarathon

Sowohl der Sieger bei den Herren, Miguel Brugger, als auch die schnellste Dame, Janine Meyer, beeindruckten mit neuen Bestzeiten im Ziel am Kitzbüheler Horn.

Pierre Pock

St. Johann

09.09.2026

Bronze für Pierre Pock

Taekwondo-Nachwuchsathlet Pierre Pock erreichte beim Swiss Open in St. Gallen den dritten Platz.

Benjamin Hundsbichler Kufstein Radmarathon

St. Johann

03.09.2026

Hundsbichler Dritter beim Radmarathon

Beim Kufstein Radmarathon wurde erstmals eine eigene Handbike-Wertung ausgetragen. Lokalmatador Benjamin Hundsbichler bewältigte die anspruchsvolle Strecke mit rund 600 Höhenmetern und sicherte sich den dritten Platz.

Rotary WM 2026 Kitzbühel

Kitzbühel

02.09.2026

Rotary-Rad-WM bringt 100 Teilnehmer nach Kitzbühel

Von 2. bis 6. September findet die 41. Rotary Rad-Weltmeisterschaft in Kitzbühel statt. Rund 100 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern treten bei gemeinsamen Ausfahrten und zwei gewerteten Rennabschnitten an.

Seppi Salvenmoser Windsurfen

Kitzbühel

02.09.2026

Kitzbüheler Windsurfer erneut Europameister

Der Kitzbüheler Windsurfer Seppi Salvenmoser gewann bei der Division-II-Europameisterschaft am Lipno-Stausee in Tschechien bereits zum vierten Mal den Europameistertitel.

Clubmeisterschaft Schwarzsee Kitzbühel

Kitzbühel

02.09.2026

Clubmeisterschaften am Schwarzsee entschieden

Bei den 38. Clubmeisterschaften des Golfclubs Kitzbühel-Schwarzsee-Reith holten sich Patrizia Lechner und Étienne Noël Ulrich die Titel. Erstmals wurden die Meisterschaften auf einem DP-World-Tour-Platz ausgetragen.

Max Foidl Mountainbike WM 2026

St. Johann

02.09.2026

Foidl fährt zweimal unter Top 25

Der St. Johanner Maximilian Foidl erreichte bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Val di Sole im Short Track Rang 20 und im Cross-Country Platz 22.

E-Paper
Aktuelles