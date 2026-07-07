Kenia dominiert Sparkasse-Lauf St. Johann

Dahinter folgten mit Hannah Sieberer vom LC Niederwies Kössen und Lara Tarnok von Travel Partner Ellmau die schnellsten Lokalmatadorinnen. Den Firmenstaffelbewerb gewann überlegen das Burschen-Trio von Sport Ossi Kramsach in 9:21,1 Minuten. Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten im Ziel Sprinkler und Getränke für wohltuende Erfrischung.



Zahlreiche Nachwuchssportler am Start

Grund zu großer Freude gab es auch in den Kinder-, Jugend- und weiteren Altersklassen. Die regionalen Sportler zeigten sich nicht nur hitzefest, sondern sammelten zahlreiche Stockerlplätze. Für alle Teilnehmer in den Nachwuchsbewerben gab es wieder eine goldene Sparefroh-Erinnerungsmedaille.



Als ältester Teilnehmer war einmal mehr Lauf-Urgestein Franz Puckl aus Going mit 90 Jahren mit dabei. Am Ende des Tages stand neben der sportlichen Leistung auch das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Der St. Johanner Sparkasse-Lauf zeigte einmal mehr, wie viel Freude am Sport und Zusammenhalt in der Region steckt. Der nächste St. Johanner Sparkasse-Lauf ist voraussichtlich für Juni 2027 geplant.