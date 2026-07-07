Das Quartett aus Kenia dominierte den Lauf bei den Herren.
Kenia dominiert Sparkasse-Lauf St. Johann
Im Hauptlauf, der aufgrund der starken Hitze verkürzt wurde, setzte sich John Kargithi Kariuki als Bester des Kenia-Quartetts durch und führte einen afrikanischen Vierfacherfolg an. Drei der vier Kenia-Läufer hatten erst eine Woche zuvor zum ersten Mal überhaupt ihr Heimatland verlassen, um ihre Karriere als professionelle Läufer zu starten.
Wahrscheinlich ist noch nie ein Mensch so schnell durch die Marktgemeinde gelaufen. Die Siegerzeit von 8:09,1 Minuten für die knapp drei Kilometer lange Strecke bedeutet einen Schnitt von 2:45 Minuten pro Kilometer oder rund 22 km/h. Auf Gesamtrang fünf landete mit Jakob Bischofer der amtierende Tiroler Meister im 5.000-Meter-Lauf. Sein Rückstand betrug 47 Sekunden.
Gloria Chebet, ebenfalls aus Kenia, gewann bei den Damen.
Knapp 300 Teilnehmer trotzten der Hitze
Auch bei den Damen dominierte Kenia. Gloria Chebet, die im Vorjahr das Berglauf-Weltcupfinale in Slowenien sowie den Kitzbüheler Hornlauf gewinnen konnte, siegte in 9:34,7 Minuten. Das entspricht einem Kilometerschnitt von 3:14 Minuten. Auf Rang zwei folgte ihre Landsfrau Miriam Chepkirui mit 14 Sekunden Rückstand. Als Dritte schaffte es die Südtirolerin Nike Daiarane Frick auf das Podest.
Viele junge Sportler trotzten den hohen Temperaturen und zeigten viel Freude am Laufsport.
Dahinter folgten mit Hannah Sieberer vom LC Niederwies Kössen und Lara Tarnok von Travel Partner Ellmau die schnellsten Lokalmatadorinnen. Den Firmenstaffelbewerb gewann überlegen das Burschen-Trio von Sport Ossi Kramsach in 9:21,1 Minuten. Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten im Ziel Sprinkler und Getränke für wohltuende Erfrischung.
Zahlreiche Nachwuchssportler am Start
Grund zu großer Freude gab es auch in den Kinder-, Jugend- und weiteren Altersklassen. Die regionalen Sportler zeigten sich nicht nur hitzefest, sondern sammelten zahlreiche Stockerlplätze. Für alle Teilnehmer in den Nachwuchsbewerben gab es wieder eine goldene Sparefroh-Erinnerungsmedaille.
Als ältester Teilnehmer war einmal mehr Lauf-Urgestein Franz Puckl aus Going mit 90 Jahren mit dabei. Am Ende des Tages stand neben der sportlichen Leistung auch das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Der St. Johanner Sparkasse-Lauf zeigte einmal mehr, wie viel Freude am Sport und Zusammenhalt in der Region steckt. Der nächste St. Johanner Sparkasse-Lauf ist voraussichtlich für Juni 2027 geplant.