Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Jeder dritte blinkt im Kreisverkehr falsch oder gar nicht
Kitzbüheler Anzeiger
Kreisverkehrschilder
Foto: Pixabay

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
04. August 2026

Jeder dritte blinkt im Kreisverkehr falsch oder gar nicht

Viele Verkehrsteilnehmer setzen den Blinker im Kreisverkehr noch immer nicht richtig. Laut einer aktuellen Beobachtungsstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) blinken 33 Prozent der Autofahrer beim Verlassen eines Kreisverkehrs falsch oder gar nicht. Bei Radfahrern und E-Scooter-Lenkern verzichten sogar sieben von zehn auf das vorgeschriebene Handzeichen beziehungsweise Blinken.

Für die Untersuchung beobachtete das KFV österreichweit rund 18.500 Verkehrsteilnehmer. Besonders auffällig: Wer während der Fahrt durch Essen, Trinken, Rauchen oder die Nutzung des Mobiltelefons abgelenkt ist, verzichtet deutlich häufiger auf den Blinker. So blinkten 48 Prozent der essenden, trinkenden oder rauchenden Fahrzeuglenker beim Verlassen des Kreisverkehrs nicht, bei der unerlaubten Handynutzung waren es sogar 52 Prozent.

Das KFV weist darauf hin, dass ein weitverbreitetes Missverständnis besteht: Geblinkt wird erst beim Verlassen des Kreisverkehrs – nicht beim Einfahren. Das richtige Setzen des Blinkers erleichtere anderen Verkehrsteilnehmern das Einschätzen der Situation, verbessere den Verkehrsfluss und könne Unfälle verhindern.

Gerade bei Radfahrern und E-Scooter-Nutzern ist die Blink- beziehungsweise Handzeichenmoral besonders gering. Dabei zählen sie zu den am häufigsten Verletzten bei Unfällen in Kreisverkehren. Mehr als ein Viertel aller Verletzten war in den vergangenen Jahren mit einem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs.

Insgesamt ereignen sich laut KFV in Österreich jährlich rund 1.000 Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern auf Kreisverkehrsanlagen. Verglichen mit herkömmlichen Kreuzungen ist das zwar deutlich weniger, dennoch bleibt korrektes Blinkverhalten ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss.

Weitere Artikel:

p1170733-2

Kitzbühel

02.08.2026

Vermisster tot im Schwarzsee gefunden

Ein seit Freitag vermisster 81-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag tot aus dem Schwarzsee in Kitzbühel geborgen worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete zur Klärung der Todesursache eine Obduktion an. Die Ermittlungen laufen.

Ein Warndreieck mit der Aufschrift "Unfall" steht auf einer Straße, die Fahrbahnmarkierungen zeigt. Es weist auf einen Verkehrsunfall hin.

St. Johann

31.07.2026

Motorradfahrer bei Unfall in St. Johann verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der B176 in St. Johann verunglückt. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.

Vekehrsunfall Loferer Bundesstraße Kirchdorf_FFStJohann

Kirchdorf

30.07.2026

Schwerer Unfall auf der Loferer Bundesstraße

Großeinsatz der Feuerwehren: Ein 24-jähriger Lenker geriet auf der Loferer Straße in Kirchdorf mit seinem Pritschenwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw sowie einem Lkw. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Traktorabsturz Ache Fieberbrunn_FF St. Johann

Fieberbrunn

29.07.2026

Traktor stürzte in Ache - Lenker tot

Ein Traktor stürzte am Mittwoch von der B164 in die Fieberbrunner Ache und blieb auf dem Dach liegen. Der 16-jährige Lenker wurde eingeklemmt. Er starb. Die aufwendige Bergung dauerte bis in den Abend.

Flugzeugabsturz1 Kirchdorf _FF Kirchdorf

Kirchdorf

29.07.2026

Notlandung auf Feld in Kirchdorf

Großes Glück hatte am Mittwoch der Pilot einer motorisierten Zweisitzermaschine in Kirchdorf. Er musste auf einem Feld notlanden und blieb dabei unverletzt. Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall und schlugen Alarm.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Going

24.07.2026

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein 40-Jähriger in Going unterwegs. Mit im Auto: seine Frau und sein achtjähriges Kind.

Ein österreichischer Polizeivan mit geöffneten Vordertüren steht auf einer Straße. Das Fahrzeug ist weiß mit blauen und roten Streifen.

Kitzbühel

24.07.2026

Falscher Bankmitarbeiter erbeutete mehrere Tausend Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter täuschte eine 40-Jährige mit einer angeblich gehackten Bank-App. Mehrere Überweisungen verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Kitzbühel

23.07.2026

Versuchter Einbruch in Kitzbüheler Kirche

Unbekannte versuchten, in die Kitzbüheler Pfarrkirche einzubrechen. Die Eingangstür wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

E-Paper
Aktuelles