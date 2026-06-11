Erneut Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Bundesstraße bei der Egger-Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 9. Juni 2026 gegen 12.20 Uhr auf der B161 im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol.

Eine 58-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw von Kitzbühel kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als im Bereich der sogenannten Egger-Kreuzung plötzlich ein von rechts kommender Pkw mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Die 62-jährige deutsche Lenkerin des verursachenden Fahrzeugs fuhr nach dem Zusammenstoß geradeaus über die dortige Verkehrsinsel und setzte ihre Fahrt noch mehrere hundert Meter durch das angrenzende Feld fort, ehe ihr Fahrzeug zum Stillstand kam.



Durch die Kollision wurde der Pkw der 58-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das von einem 42-jährigen Tschechen gelenkt wurde. Die beiden beteiligten Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt.



An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme war die B161 im Bereich der Unfallstelle nur wechselseitig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.