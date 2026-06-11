Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Erneut Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Bundesstraße bei der Egger-Kreuzung
Kitzbüheler Anzeiger
Unfall_30416529_Von Ralf Gosch

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Juni 2026

Erneut Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Bundesstraße bei der Egger-Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 9. Juni 2026 gegen 12.20 Uhr auf der B161 im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol.
Eine 58-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw von Kitzbühel kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als im Bereich der sogenannten Egger-Kreuzung plötzlich ein von rechts kommender Pkw mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Die 62-jährige deutsche Lenkerin des verursachenden Fahrzeugs fuhr nach dem Zusammenstoß geradeaus über die dortige Verkehrsinsel und setzte ihre Fahrt noch mehrere hundert Meter durch das angrenzende Feld fort, ehe ihr Fahrzeug zum Stillstand kam.

Durch die Kollision wurde der Pkw der 58-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das von einem 42-jährigen Tschechen gelenkt wurde. Die beiden beteiligten Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme war die B161 im Bereich der Unfallstelle nur wechselseitig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Weitere Artikel:

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Waidring

08.06.2026

Unfall nach Ausweichmanöver

Ein missglücktes Ausweichmanöver führte Montagfrüh auf der Loferer Bundesstraße in Waidring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt über eine bergige, grüne Landschaft mit Wäldern und Wiesen im Hintergrund.

Meldungen

04.06.2026

Tödlicher Alpinunfall am Rettenstein in Kirchberg

Am Großen Rettenstein in Kirchberg kam es zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein 69-jähriger Wanderer stürzte beim Abstieg rund 100 Meter ab und erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen.

Ein Warndreieck mit der Aufschrift "Unfall" steht auf einer Straße, die Fahrbahnmarkierungen zeigt. Es weist auf einen Verkehrsunfall hin.

Jochberg

04.06.2026

Motorrad prallt in Jochberg gegen Pkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 in Jochberg wurde eine Motorradlenkerin schwer verletzt. Nach einer Frontalkollision mit einem Pkw musste die Pass-Thurn-Straße vorübergehend gesperrt werden.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Waidring

02.06.2026

Waldbrand in Waidring

Ein vermutlich durch Blitzschlag ausgelöster Waldbrand oberhalb der Loferer Straße (B178) in Waidring sorgte am Montagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz. Mehrere Hubschrauber standen bei der Brandbekämpfung im unwegsamen Gelände im Einsatz.

umgestürzter Baum Römerweg

Kitzbühel

31.05.2026

Person in Kitzbühel von Baum getroffen

Auf die sommerliche Hitze folgte am Sonntag ein Wetterumschwung mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen. In Kitzbühel wurde dabei eine Person von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt.

Tierrettung Kitzbüheler Ache

Kitzbühel

31.05.2026

Hund aus Kitzbüheler Ache gerettet

Die Feuerwehr Kitzbühel rettete am Sonntag eine Hundebesitzerin und ihren Hund aus dem Bereich der Kitzbüheler Ache. Beide blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Meldungen

29.05.2026

Abgängige nach zwei Stunden gefunden

Eine 71-jährige Österreicherin wurde am Donnerstagabend in Kirchdorf als abgängig gemeldet. Nach einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte die Frau rund zwei Stunden später wohlauf aufgefunden und ihrer Familie übergeben werden.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

St. Johann

29.05.2026

Motorradlenker fuhr auf Lkw auf

Ein 62-jähriger Motorradlenker ist am Donnerstagabend auf der B178 in St. Johann in Tirol auf einen LKW aufgefahren und verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

E-Paper
Aktuelles