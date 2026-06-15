Einbruch in Baucontainer in Hopfgarten

Unbekannte Täter haben zwischen 12. und 15. Juni auf einer Baustelle in Hopfgarten im Brixental zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter in einen Baustellencontainer ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge.



Um in den Container zu gelangen, wurde das Vorhängeschloss mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Welche Werkzeuge genau gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Den betroffenen Baufirmen entstand durch den Diebstahl ein finanzieller Schaden in noch unbekannter Höhe. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich dieser im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bewegen.



Die Ermittlungen zur Ausforschung der bislang unbekannten Täterschaft laufen.