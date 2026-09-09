Doppelter Streckenrekord beim Radmarathon

Wer sich beim Kitzbüheler Radmarathon das Beste bis zum Schluss aufheben möchte, sollte damit vor allem seine Kraftreserven meinen. Denn nach mehr als 200 Kilometern wartet das Kitzbüheler Horn. Rund sieben Kilometer bergauf, Steigungen von bis zu 22 Prozent – und oben beim Alpenhaus endlich die Ziellinie. Ein Finale, das keine Geschenke verteilt. Bei der sechsten Auflage wurde dort dennoch gleich doppelt gefeiert: Miguel Brugger und Janine Meyer erreichten das Ziel schneller als alle Männer beziehungsweise Frauen vor ihnen.



Schon Wochen vor dem Start waren sämtliche Startplätze vergeben. 1.800 Nennungen standen für ein Rennen zu Buche, dessen Eckdaten Respekt verdienen: 216 Kilometer und rund 4.600 Höhenmeter durch die Tiroler Bergwelt. Zumindest das Wetter zeigte sich großzügig. Strahlender Sonnenschein begleitete die Teilnehmer auf ihrer langen Runde.



Vom Rodelschlitten aufs Siegerpodest

Den schnellsten Weg durch diesen anspruchsvollen Tag fand Miguel Brugger. Der Sauten­er aus dem Ötztal erreichte das Alpenhaus nach 6:07:18,2 Stunden und drückte den bisherigen Streckenrekord gleich um 6:27,1 Minuten. Erst im Vorjahr hatte Jack Burke, heuer nicht am Start, mit 6:13:45,3 Stunden die Bestmarke gesetzt.



Dass Brugger Tempo machen kann, hatte er schon in einer anderen Sportart bewiesen: Bevor er sich dem Radsport verschrieb, war er über Jahre erfolgreich als Naturbahnrodler im Weltcup unterwegs. Nach dem Sieg beim SuperGiroDolomiti und Platz drei vergangene Woche beim Ötztaler Radmarathon konnte der 24-Jährige beim Kitzbüheler Radmarathon damit heuer bereits seinen dritten großen Erfolg feiern. Im Interview kurz nach dem Rennen meinte er: „Ich habe noch nie erlebt, dass die Spitzengruppe so gut zusammengearbeitet hat. Wir sind dann zu fünft in den Anstieg auf‘s Kitzbüheler Horn gegangen. Ich hab einfach auf Autopilot geschaltet und bin stur meine Leistungswerte gefahren. Schon bald habe ich gemerkt, dass mir keiner folgen kann.“



Dahinter wurde es nach gut sechs Stunden Fahrzeit erstaunlich eng. Rene Pammer sicherte sich in 6:08:44,0 Stunden den zweiten Platz. Christian Oberngruber folgte gerade einmal eine halbe Sekunde später. Ein Wimpernschlag nach 216 Kilometern – und ein rein österreichisches Podium bei den Herren.