Dienststelle "Eichenhalle" für Polizei im Brixental

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, die beiden Geschäftsführer der Eichenhalle Kirchberg GmbH, Anita Riedl-Bonetsmüller und Bernd Schwarz, unterzeichneten den Mietvertrag für das neue Polizei-Einsatzzentrum Brixental mit Standort in Kirchberg, informiert die Landespolizeidirektion Tirol.



Personalstand bleibt unverändert

Wie bereits mehrfach berichtet, werden die drei Dienststellen Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg zum Polizei-Einsatzzentrum Brixental zusammengeführt und mit unverändertem Personalstand in der neuen Unterkunft zusammengeführt. Durch diese Maßnahme werde nicht nur den Erfordernissen einer modernen, in die Zukunft gerichteten Polizeistruktur Rechnung getragen, sondern auch eine höhere Streifendichte mit schnelleren Interventionszeiten sichergestellt und erstmalig im Brixental die Einrichtung einer Kriminaldienstgruppe ermöglicht, heißt es seitens der Polizei.



Bestbieter bekamen Zuschlag

Der Entscheidung für den Standort Kirchberg war eine dreistufige Interessentensuche des BMI für das neue Einsatzzentrum vorangegangen. Die Eigentümer und Projektbetreiber des neuen „Eichenhalle“-Projektes in Kirchberg gingen als Bestbieter hervor.



Neue Einsatzzentrale ab 2028

Die neue Unterkunft für das Polizei-Einsatzzentrum Brixental wird über einen barrierefreien Zugang verfügen und 31 Exekutivbeamten eine moderne, funktionale und den

Sicherheitsanforderungen entsprechende Infrastruktur bieten.

Das in Bau befindliche Objekt wird in der ersten Jahreshälfte 2028 zur Verfügung stehen.



Kriminaldienststelle in Hopfgarten

Am bisherigen Standort in Hopfgarten wird eine Kriminalassistenzdienststelle (KAD) für die Bezirke Kitzbühel, Kufstein und Schwaz (Region 4 der LPD Tirol) eingerichtet. Hier sind elf Planstellen für Exekutivbeamte vorgesehen, die als Spezialisten der KAD zum Einsatz kommen. Der Aufbau dieser Kriminalassistenzdienststelle in der Region 4 begann mit drei Arbeitsplätzen und wird nun um acht Arbeitsplätze erweitert, teilt die Landespolizeidirektion mit.

Die KAD wird bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 in den Räumlichkeiten der bisherigen Polizeiinspektion Hopfgarten eingerichtet.



Damit wird die Brixentalgemeinde zur Drehscheibe für IT, Tatortarbeit und Prävention in der Region 4 und neuer Dienstort für elf Spezialisten der Polizeiarbeit. Tomac: „Mit dem Polizeieinsatzzentrum Brixental führen wir die Polizei in dieser Region fit in die Zukunft. Erstmalig wird die Einrichtung einer Kriminaldienstgruppe für das Brixental ermöglicht.“