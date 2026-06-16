Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Dienststelle "Eichenhalle" für Polizei im Brixental
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei Brixental

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Anita Riedl-Bonetsmüller und Bernd Schwarz (beide Geschäftsführer der die Eichenhalle Kirchberg GmbH) sowie der Kirchberger Bürgermeister Helmut Berger nach der Vertragsunterzeichnung, die vor rund zwei Wochen stattgefunden hat.

Foto: Polizei Tirol

Brixen

von Kitzbüheler Anzeiger
16. Juni 2026

Dienststelle "Eichenhalle" für Polizei im Brixental

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, die beiden Geschäftsführer der Eichenhalle Kirchberg GmbH, Anita Riedl-Bonetsmüller und Bernd Schwarz, unterzeichneten den Mietvertrag für das neue Polizei-Einsatzzentrum Brixental mit Standort in Kirchberg, informiert die Landespolizeidirektion Tirol.

Personalstand bleibt unverändert
Wie bereits mehrfach berichtet, werden die drei Dienststellen Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg zum Polizei-Einsatzzentrum Brixental zusammengeführt und mit unverändertem Personalstand in der neuen Unterkunft zusammengeführt. Durch diese Maßnahme werde nicht nur den Erfordernissen einer modernen, in die Zukunft gerichteten Polizeistruktur Rechnung getragen, sondern auch eine höhere Streifendichte mit schnelleren Interventionszeiten sichergestellt und erstmalig im Brixental die Einrichtung einer Kriminaldienstgruppe ermöglicht, heißt es seitens der Polizei.

Bestbieter bekamen Zuschlag
Der Entscheidung für den Standort Kirchberg war eine dreistufige Interessentensuche des BMI für das neue Einsatzzentrum vorangegangen. Die Eigentümer und Projektbetreiber des neuen „Eichenhalle“-Projektes in Kirchberg gingen als Bestbieter hervor.

Neue Einsatzzentrale ab 2028
Die neue Unterkunft für das Polizei-Einsatzzentrum Brixental wird über einen barrierefreien Zugang verfügen und 31 Exekutivbeamten eine moderne, funktionale und den
Sicherheitsanforderungen entsprechende Infrastruktur bieten.
Das in Bau befindliche Objekt wird in der ersten Jahreshälfte 2028 zur Verfügung stehen.

Kriminaldienststelle in Hopfgarten
Am bisherigen Standort in Hopfgarten wird eine Kriminalassistenzdienststelle (KAD) für die Bezirke Kitzbühel, Kufstein und Schwaz (Region 4 der LPD Tirol) eingerichtet. Hier sind elf Planstellen für Exekutivbeamte vorgesehen, die als Spezialisten der KAD zum Einsatz kommen. Der Aufbau dieser Kriminalassistenzdienststelle in der Region 4 begann mit drei Arbeitsplätzen und wird nun um acht Arbeitsplätze erweitert, teilt die Landespolizeidirektion mit.
Die KAD wird bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 in den Räumlichkeiten der bisherigen Polizeiinspektion Hopfgarten eingerichtet.

Damit wird die Brixentalgemeinde zur Drehscheibe für IT, Tatortarbeit und Prävention in der Region 4 und neuer Dienstort für elf Spezialisten der Polizeiarbeit. Tomac: „Mit dem Polizeieinsatzzentrum Brixental führen wir die Polizei in dieser Region fit in die Zukunft. Erstmalig wird die Einrichtung einer Kriminaldienstgruppe für das Brixental ermöglicht.“

Weitere Artikel:

Speeddating_Hutter

Bezirk

13.06.2026

Radeln im Namen des Ehrenamtes

Im Rahmen des „Jahres des Ehrenamts 2026“ machte die Tiroler Radtour „Zwei Lächeln auf großer Tour“ auch im Bezirk Kitzbühel Station. Im Rahmen des Tourstopps fand ein „Generationen-Speeddating“ statt.

DoischbergII_43_2025_Neumayer
ABO PUR

Fieberbrunn

12.06.2026

WEichen für Hotelprojekt gestellt

Der Fieberbrunner Gemeinderat sprach sich einstimmig für den Erlassungsbeschluss des Flächenwidmungsplanes sowie des Bebauungsplanes für das geplante Hotel "Doischberg II" aus.

Kirchdorf_Zentrum_Klausner
ABO PUR

Kirchdorf

11.06.2026

Etagenwidmungen sind vom Tisch

Der Kirchdorfer Gemeinderat setzt einen Schlussstrich unter die umstrittenen „Etagenwidmungen“. Die Stimmung im Dorf war angespannt, Beschimpfungen an der Tagesordnung.

Bahnhofsuhr_Klausner
ABO PUR

St. Johann

11.06.2026

St. Johanner Bahnhofsuhr wird abmontiert

Seit Wochen stehen die Zeiger der Fassadenuhr am St. Johanner Bahnhof auf zwölf Uhr. Die Reparatur sei zu teuer, heißt es. Bgm. Stefan Seiwald kämpft um den Erhalt des Zeitmessers.

Grossache_Klausner
ABO PUR

St. Johann

10.06.2026

Unmut über Großachengenossenschaft steigt

Rund 2.400 Grundeigentümer sind Zwangsmitglieder in der Großachengenossenschaft. Kritik gibt es unter anderem an den vom Land verordneten Statuten. Der Ruf nach einem Wasserverband wird lauter.

Übergabe_Flutboxen_FF_Kitzbühel.webp
ABO PUR

Kitzbühel

09.06.2026

Stadt Kitzbühel investierte in Flutboxen

Kommt es bei stärkeren Unwettern zu überfluteten Kellern muss meist die Feuerwehr ausrücken. In Kitzbühel gibt es jetzt Hochwasserboxen. Damit können sich Hausbesitzer selbst helfen.

Schwazsee Buffet Gabi Brandner
ABO PUR

Kitzbühel

09.06.2026

Neue Pächterin für Buffet am See

Schwarzsee-Fans atmen auf: Mit Gabi Brandner hat das seit Anfang Mai verwaiste Buffet im Stadtbad eine neue Wirtin bekommen. Der Betrieb ist seit Fronleichnam geöffnet.

Schwarzsee_Messstation1_Felix_Obermoser
ABO PUR

Kitzbühel

05.06.2026

Schwarzseewasser unter Kontrolle

Schwarzsee-News: Schwimmende Messstation kontrolliert Wasserqualität, fehlende
Parkautomaten verzögern Kurzparkzone. Der neue Buffet-Pächter soll diese Woche feststehen.

E-Paper
Aktuelles