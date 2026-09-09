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Kitzbüheler Anzeiger

St. Johann

09. September 2026

Bronze für Pierre Pock

Pierre Pock
Foto: privat
Taekwondo-Nachwuchsathlet Pierre Pock erreichte beim Swiss Open in St. Gallen den dritten Platz. In der Junioren-Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm kämpfte sich der St. Johanner bis ins Halbfinale vor und belegte Rang drei.

Mit dem Podestplatz in der Schweiz sammelte Pierre Pock weitere wichtige Weltranglistenpunkte und internationale Wettkampferfahrung. Das Ergebnis reiht sich in mehrere Erfolge, die der Nachwuchsathlet im Jahr 2026 bereits erringen konnte: Beim Lux Open in Luxemburg wurde er ebenfalls Dritter, beim Red Power Open in Slowenien holte er den Sieg. Zudem sicherte sich Pock heuer bereits den österreichischen Meistertitel

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