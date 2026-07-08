Adler bauen Kader weiter aus

Bei den Adler Stadtwerke Kitzbühel nimmt der Kader für die kommende Saison weiter Form an. Mit Clemens Krainz verlängerte ein wichtiger Offensivspieler. Der gebürtige Zeller kam in der vergangenen Saison als Leihspieler nach Kitzbühel und entwickelte sich mit 19 Scorerpunkten in 38 Spielen rasch zu einer Stütze. „Ich habe mich in Kitzbühel sehr schnell eingelebt und mich am sowie abseits des Eises wohlgefühlt“, erklärt Krainz.



Zwei weitere Verpflichtungen

Neu im Adler-Dress ist Davids Livsics. Der 21-jährige Lette wechselt aus Kanada nach Kitzbühel, wo er zuletzt in der BCHL für die Langley Rivermen und die Vernon Vipers spielte. In der vergangenen Saison verbuchte der U20-Nationalspieler 27 Scorerpunkte.



Verstärkung erhält auch die Defensive: Mario Ebner kehrt nach Kitzbühel zurück. Der 30-Jährige stand bereits von 2016 bis 2024 im Dress der Adler. Nach Stationen in Frankreich und bei den Innsbrucker Haien soll der Verteidiger wieder eine wichtige Rolle übernehmen. Ebenfalls fix bleibt Patrick Bruckner. Der 22-jährige Kärntner geht in seine dritte volle Saison bei den Adlern.