Emma Albrecht gewann EM-Medaille

Die ÖSV-Skibergsteiger aus dem Bezirk waren bei der Europameisterschaft in Flaine sehr erfolgreich. Emma Albrecht holte beim Sprintrennen die Bronzemedaille in der U18.



Flaine | Es war der Tag der Emma Albrecht. Die 17-Jährige holte im Sprintrennen bei der EM in Flaine die Bronzemedaille in der U18-Wertung. Wie schon beim Jugendweltcup im Dezember, schloss die Tirolerin das Qualifying mit Bestzeit ab und ließ auch im Halbfinale keinen Zweifel über ihre Ambitionen aufkommen. Albrecht überzeugte mit blitzsauberen Wechseln und sicherte sich mit einem großartigen Überholmanöver in der Schlussabfahrt die ersehnte Medaille.



Glücklich meinte sie nach dem sehr erfolgreichen Rennen zu ihrem Podest-Platz: „Heute ist es mir richtig gut aufgegangen und natürlich bin ich überglücklich über meine Bronzemedaille. Es hat einfach alles super funktioniert und auch die Wechsel waren optimal. Ein rundum super Tag.“



Andreas Mayer mit bestem Karriereergebnis

Auch Andreas Mayer vom WV Kirchdorf war bei der EM erfolgreich. Er schaffte bei den Herren den Einzug ins Viertelfinale und verpasste den Einzug ins Halbfinale nur knapp. Am Ende schaffte Mayer mit dem 16. Rang sein bisher bestes Karriereergebnis im Sprint. Sein Resümee lautete: „Ich bin im Endeffekt richtig zufrieden mit dem 16. Platz. Mir ist es schon in der Qualifikation richtig gut gegangen. Im Heat konnte ich mein Tempo gut gehen, aber leider hat es dann nicht ganz für den Einzug ins Halbfinale gereicht. Das war heute aber mein bisher bestes Sprintergebnis und das macht Hoffnung für die bevorstehenden Rennen.“ KA

Bild: Die Goingerin Emma Albrecht (links) jubelte über Bronze in der U18. Foto: Ski Austria/Weigl