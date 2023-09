augenBlicke in Bild und Skulptur

Unter dem Titel „augenBlicke“ zeigen Bruno Staudach und Manfred Wimmer ihre Werke im Museum St. Johann.



St. Johann | Wenn zwei Lokalmatadore zur Vernissage laden, ist der Besucherandrang groß. Trotz sommerlicher Temperaturen fanden zahlreiche Kunstinteressierte vergangene Woche den Weg ins Museum St. Johann, wo Bruno Staudach und Manfred Wimmer in den kommenden Wochen ihre Werke ausstellen.



Fotograf Manfred Wimmer dokumentiert in seinen Bildern Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern.



Kunstwerke laden zum Betrachten ein

Seine Bilder erzählen von glücklichen Momenten, aber auch traurigen Schicksalen, die ihn auf seinen Reisen durch andere Kuluren bewegten. Das Spiel mit Licht und Schatten, Schwarz und Weiß berührt den Betrachter und soll die Höhen und Tiefen im Laufe eines Lebens widerspiegeln.



Bruno Staudachs Materialien sind vielseitig. Er formt Holz, meißelt Stein, graviert Messing, schmiedet Gold oder gestaltet mit Ton und Keramik. Neben seinen Skulpturen präsentiert Staudach, dessen Werke in vielen Ländern Europas ausgestellt sind, in St. Johann auch Malereien im Stil einer Bildbemalung.



Die Ausstellung kann noch bis Samstag, 7. Oktober im Musuem St. Johann (1. Stock) zu den allgemeinen Öffnungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden. sh



Bild: Bruno Staudach und Manfred Wimmer präesentieren im Museum St. Johann eine Auswahl ihrer besten Fotografien und Skulpturen aus den vergangenen Jahren. Foto: Huber