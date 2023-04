Zwei Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Kössen

Kössen | Am 03.04.2023 gegen 11:10 Uhr, ereigneten sich zwei Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Kössen durch eine bislang unbekannte Täterschaft. Die Täterschaft drang in ein Einfamilienwohnhaus durch Aufbrechen eines Fensters ein und stahl daraus einen dreistelligen Eurobetrag Bargeld.

Weiters drang die vermutlich gleiche Täterschaft in ein weiteres Wohnhaus in Kössen durch Aufbrechen der Eingangstüre ein und stahl daraus ebenfalls einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein Zeuge nahm zur fraglichen Zeit im Bereich der Hauszufahrt einen weißen PKW, vermutlich Marke Mitsubishi mit slowakischem Kennzeichen fest, in den ein Mann auf der Beifahrerseite einstieg und das Fahrzeug wegfuhr.

PI Kössen - Tel.: 059133/7207