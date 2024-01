Zum 70er ist Hansi voller Tatendrang

Hansi Hinterseer hat heuer gleich drei Jubiläen zu feiern: 70. Geburtstag, 50 Jahre Hahnenkamm-Sieg und 30 Jahre Musikkarriere. Dazu lud er Freunde und Weggefährten auf die Seidlalm.



Kitzbühel | Zur Einstimmung gab es eine Fackelwanderung in der Dämmerung und dann einen Aperitif auf der Terrasse der Seidlalm. Zahlreiche Freunde von Hansi Hinterseer waren gekommen, um mit ihm die Präsentation seiner neuen Album-CD „Schön, dass es dich gibt“ zu feiern. Das neueste musikalische Werk des Kitzbühelers kommt anlässlich seines 70. Geburtstag am 2. Februar in den Handel. Zu den Gästen zählten unter anderen: Gerry Friedle alias DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie, Annemarie Moser-Pröll, Toni Innauer, Fritz Strobl, Hanni Wenzl und Harti Weirather. Vom K.S.C. waren Präsident Michael Huber und Generalsekretär Jan Überall mit dabei.



Der zweite Grund zum Feiern war die Präsentation der Filmdokumentation „Hansi Hinterseer – Willkommen in meinem Leben“, die auch an seinem Geburtstag erstmals im TV ausgestrahlt wird. Es war alles in allem ein sehr gelungener und emotionaler Abend. Nach den dankenden Worten von ServusTV-Programmchef Ferdinand Wegscheider war Hansi Hinterseer sichtlich gerührt und musste sogar kurzzeitig den Raum verlassen. Gerry Friedle bedankte sich mit Tränen in den Augen bei dem Schlagersänger für die lange Freundschaft. Auch die Gaudi kam an diesem Abend nicht zu kurz: So scherzten Hansi und seine Frau Romana ausgiebig mit Annemarie Moser-Pröll und zahlreichen weiteren Gästen.



Die Überraschung des Abends war, dass Hinterseer vom Kitzbüheler Ski Club die Auszeichnung „Hahnenkamm Legend of the Year“ erhielt, nachdem er zwei Tage davor bereits eine Gams für seinen Slalomsieg am Ganslernhang vor exakt 50 Jahren erhalten hatte.

Armin Hoyer

Bild: Auch mit seinem langjährigen Freund Gerry Friedle alias DJ Ötzi (links) scherzte Hansi Hinterseer an diesem sehr unterhaltsamen und emotionalen Abend. Foto: Hoyer