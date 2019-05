Zukunftsfähigkeit der Bezirke

Die regionalen Entwicklungsperspektiven in den Bezirken Österreichs wurden vom Consulting Unternehmen „Pöchhacker Innovation“ in einem Zukunftsranking unter die Lupe genommen. Kitzbühel hat sich verbessert.



Bezirk | Gerade die Bezirke Tirols zeigen eine hohe Dynamik auf, wie aus dem Bericht hervor geht: So landet beispielsweise unser Nachbar Kufstein auf Platz drei aller Bezirke Österreichs. Außerdem ist der Bezirk Lienz Topaufsteiger im diesjährigen Zukunftsranking – er konnte sich um 58 Plätze auf Rang 10 verbessern. Der Bezirk Kitzbühel liegt insgesamt auf dem 47. Platz und kann sich damit gegenüber der Erhebung von 2018 um stolze 15 Plätze verbessern. Vor allem die starken Arbeitsmarktdaten bescherten Kitzbühel einen kräftigen Schub nach oben. Der Bezirk zählt in diesem Bereich nämlich zum besten Drittel Österreichs. „So weist die Region die zweitniedrigste Arbeitslosenquote und eine hohe Arbeitsplatzdichte auf und liegt auch bei den Dynamik-Daten in den Top-20“, heißt es dazu im Bezirksranking.



Bremsend wirken sich unter anderem die demografischen Faktoren aus. Auch die reinen Wirtschaftskennzahlen siedeln sich im hinteren Mittelfeld an – „obwohl Kitzbühel den dritthöchsten Anteil an Wirtschaftskammermitgliedern je 1.000 Einwohner verzeichnet“, zeigt die Pöchhacker Consulting auf. Generell wirken sich in Tirol übrigens die gute Arbeitsmarktlage und die sehr hohe Lebensqualität positiv aus.



38 Indikatoren wurden untersucht



Insgesamt macht die Untersuchung die „Zukunftsfähigkeit“ der österreichischen Bezirke an 38 verschiedenen Indikatoren fest. Im Fokus sind Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Innovation sowie die Lebensqualität. Elisabeth Galehr

Bild: Der Bezirk Kitzbühel zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und Dynamik am Arbeitsmarkt aus. Insgesamt landet die Region im Ranking auf Platz 47. Foto: PV Werbung und Marketing