Zu Gast bei Reinhold Messner

Im Rahmen der Südtirol Exkursion konnte die 3c Klasse der NMS 2 St. Johann mit den Lehrpersonen Maria Berktold und Roswitha Dörflinger dem legendären Extrembergsteiger Reinhold Messner zum 75. Geburtstag persönlich gratulieren.



St. Johann | Die Musikklasse sang bei der offiziellen Geburtstagsfeier auf Schloss Sigmundskron für Tirols berühmtesten Alpinisten ein Geburtstagsständchen. Mit den Liedern “Something just like this” und “Happy Birthday” gratulierte die Klasse dem 75-Jährigen herzlich zum Geburtstag. Dieser freute sich über die persönlichen Wünsche der Nordtiroler Jugend und nahm sich Zeit, jedem eine persönliche Autogrammkarte zu überreichen. Im Anschluss lud Reinhold Messner zu einem festlichen Buffet mit vielen italienischen Spezialitäten. Am Lagerfeuer lauschten die Festgäste den spannenden Geschichten des Bergabenteurers. Dies war wohl das krönende Highlight im abwechslungsreichen Südtirol-Programm für die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule 2 St. Johann.



Persönliche Glückwünsche überbrachten Schüler aus St. Johann. Foto: NMS 2 St. Johann