Zettelaushang löste Wirbel aus

Empörte Eltern klagten über Einschränkungen in einer privaten Betreuungseinrichtung in Kirchberg, Anrainer beschwerten sich über Lärm. Die Gemeinde Kirchberg ist um eine einvernehmliche Lösung bemüht.



Kirchberg | In der Brixentalgemeinde ...