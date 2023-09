Zeitreisen mit Bildern & Skulpturen

Eine 25-jährige Freundschaft verbindet die Künstlerinnen Ulli Biasi, Helene Mariacher und Helga Mühlmann mit dem Galeristen Peter Ainberger. Aus diesem Anlass wurde eine Auswahl aus dem Fundus der Künstlerinnen gezeigt.



Hopfgarten | Letzten Donnerstag fand die Eröffnung der Ausstellung „Zeitreisen“ im gut besuchten Kunstraum Hopfgarten statt. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass zeitgleich zum Kammermusikfest eine Ausstellung im Kunstraum stattfindet, sodass Musik- und Kunstliebhaber auf ihre Kosten kommen.



Klaus Reitberger, Kulturreferent der Stadt Kufstein, stellte die drei Künstlerinnen vor und sorgte mit seinem schauspielerischen Talent für jede Menge Unterhaltung. Ein besonderes Highlight der Vernissage waren die musikalischen Grußworte des Kammermusikfestes Hopfgarten. Der Cellist und künstlerische Leiter des Kammermusikfestes Hopfgarten Ramon Jaffè sowie der Konzertmeister und Violinist Arkadi Marasch spielten einige ausgewählte musikalische Feinheiten.



Die Ausstellung im Kunstraum Hopfgarten dauert bis 23. September an. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do und Fr: 10 -12 Uhr und 15 - 18 Uhr. Mi und Sa von 10 -12 Uhr.



Die Künstlerinnen:

Ulli Biasi: Geboren 1946 in Kitzbühel, lebt seit 1972 in Kufstein. Sie begann ihre Laufbahn mit dem Kunstgeschichte-Studium in Innsbruck und entwickelte ihr Können durch zahlreiche Kurse und Malreisen stetig weiter. In der aktuellen Ausstellung sind Aquarellbilder, die sich mit der Natur befassen, zu sehen.



Helene Mariacher: Geboren im Mostviertel, lebt seit 1979 in Wörgl. Sie bildete sich bei internationalen Sommerakademien weiter und unternahm zahlreiche Studienreisen. In der Ausstellung „Zeitreisen“präsentiert sie Tonarbeiten.



Helga Mühlmann: Die gebürtige Linzerin lebt seit 1965 in Kufstein. Sie besuchte u.a. die Sommerakademie in Innsbruck und die Art Akademie Weihergut Salzburg. In der aktuellen Ausstellung sind Aktzeichnungen und Zeichnungen ihres Lebensraums zu sehen. pat



Bild: Helene Mariacher, Kufsteins Kulturreferent Klaus Reitberger, Ulli Biasi, Galerist Peter Ainberger, Hopfgartens Kulturreferent Anil Dönmetz und Helga Mühlmann (von links). Im Hintergrund Bilder von Ulli Biasi. Foto: Wimmer