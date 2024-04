Zeitloser Musikgenuss ohne Grenzen

An zwei Abenden begeisterte die Bundesmusikkapelle Erpfendorf mit ihren Frühjahrskonzerten im ausverkauften Dorfsaal in Kirchdorf.



Kirchdorf | Blasmusikliebhaber kamen beim sorgfältig zusammen gestellten Programm von Kapellmeister Hannes Langreiter voll auf ihre Kosten. Die musikalische Reise lud zum Festmarsch mit Johann Strauß Sohn bis in den Sperrbezirk zum „Skandal um Rosi“ von der Spider Murphy Gang. In „Für Theresa“ überzeugte Solist Gidi Zass junior am Tenorhorn, während die Soli in „Momente“ von Bernhard Kaiser auf der Posaune und Michael Maier mit der Trompete für tosenden Applaus sorgten.



Wolfgang Baumgartner wurde Ehrenmitglied

Seit über 50 Jahren ist Hornist Wolfgang Baumgartner mit Leib und Seele Blasmusikant. Für seine besonderen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Die goldene Verdienstmedaille des österreichischen Blasmusikverbandes erhielten Obmann Stefan Aigner und Kapellmeister Hannes Langreiter. Über das Verdienstzeichen in Grün freute sich Barbara Zass, die Verdienstmedaille in Bronze erhielt Patrick Leitner. Florian Leitner wurde für zehn Jahre und Tamara Millinger für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. ce

Bild: Stolz genossen die Musikantinnen und Musikanten aus Erpfendorf den Schlussapplaus nach den gelungenen Frühjahrskonzerten. Foto: Egger