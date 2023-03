Zahlreiche junge Skitalente geehrt

Im Anschluss an das letzte Rennen der Kinder in St. Ulrich fand auch die Gesamtpreisverteilung des Raiffeisen Bezirkscup 2022/23 der Kinder statt.



St. Ulrich | Die Begeisterung für den Skirennsport ist im Bezirk nach wie vor groß. Dies bewies die heurige Teilnehmerzahl beim Raiffeisen Bezirkscup der Kinder: Insgesamt waren 279 Kinder in der Wertung.

Bei den jüngeren Jahrgängen 2014 und 2015 wurden von fünf ausgetragenen Bewerben vier gewertet. Bei den Jahrgängen 2011 bis 2013 fanden insgesamt elf Bewerbe statt, von denen die besten neun Bewerbe in die Wertung kamen.

Am Siegerpodest sah man viele strahlende Kinder, die ihre Pokale, gesponsert von der Raiffeisenbank sowie Elektro Exenberger, mit Stolz hochhielten.

Letztes Saisonrennen des Cups in St. Ulrich

Davor fand für die Kinder das Abschlussrennen des Raiffeisen Bezirkscup der heurigen Saison statt. In St. Ulrich wurde ein Parallelbewerb in zwei Durchgängen ausgetragen. Die Teilnehmer lieferten sich spannende Duelle und hatten viel Spaß an diesem Bewerb.

Bezirksmeisterschaften Schüler im Slalom

Die Raiffeisen Bezirksmeisterschaften der Schüler im Slalom fanden in Westendorf auf der Talkaserpiste in zwei Durchgängen statt. Die Bezirksmeistertitel der Saison 2022/23 holten sich Johanna Lang (SC Going) und Johannes Partel (SC Kirchberg).

ÖSV Xiaomi Kids Cup Spring Festival

Vier Kinder aus dem Bezirk konnten sich für das ÖSV Xiaomi Kids Cup Spring Festival in St. Lambrecht in der Steiermark qualifizieren. Beim RTL gab es gleich zwei Podestplätze. Philipp Sandbichler (SK Hopfgarten) wurde in der Klasse K11 ausgezeichneter Zweiter. Paul Mayer (SC Jochberg) errang nach Halbzeitführung in der Klasse K12 ebenfalls den zweiten Rang. Eric Tecklenburg (SC Westendorf) erreichte als 8. einen TOP-10 Platz in der Klasse K12. Anna Koidl vom K.S.C. wurde 17. in der Klasse K11. Beim Slalom holte Paul Mayer als Dritter erneut einen Podestplatz. Nur knapp das Podest verpasste als Vierter Philipp Sandbichler.KA/ahoy

Bilder: 1) Die Raiffeisen Bezirkscup Gesamtsieger bei den Schülern mit Martin Mitterer (Bürgermeister St. Ulrich), TSV-Vizepräsidentin Katja Tecklenburg und Reinhard Wörter von der Raiffeisenbank (von links).

2) Beim abschließenden Raiffeisen Bezirkscup Rennen der Schüler in St. Ulrich gab es strahlende Gesichter bei den Klassensiegern. Fotos: Sylvia Pöll

3) Die Teilnehmer aus dem Bezirk beim Kids Cup Spring Festival: Phillip Sandbichler, Eric Tecklenburg, Paul Mayer und Anna Koidl. Foto: Hannes Sandbichler