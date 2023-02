Wohnhandbuch präsentiert

Das Schaffen von leistbarem Wohnraum in Tirol ist und bleibt eine Sisyphusarbeit. Zu diesem Schluss kommt die neue Ausgabe des Tiroler Wohnhandbuches, herausgegeben von Gerda Maria Embacher, Georg-Andreas Gridling und NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.



Bezirk, Innsbruck | Zu den in Tirol ohnedies hohen Grundstückspreisen kamen im letzten Jahr neue Hürden in Form von gestiegenen Bau- und Energiekosten dazu. „Die Schere geht immer weiter auseinander“, steht für die Autoren fest: „Noch nie wurden so viele Wohnungen gebaut. Zugleich war es noch nie für einen Großteil der Bevölkerung so schwer, leistbaren Wohnraum zu mieten oder zu kaufen.“

Nachjustierungen in den Förder- und Unterstützungsinstrumenten sowie die Umsetzung innerhalb der Raumordnung gehen aus Sicht der Experten nicht weit genug. „Es ist und bleibt ein Flickwerk. Und für viele Branchen ist der Immobilienmarkt in Tirol mittlerweile zum lukrativen Geschäft geworden“, argumentiert NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Die Wohnungsbestände wachsen jährlich um zirka zwei Prozent. Ende 2021 gab es in Tirol 335.300 Wohnungen.

Wohnbauförderung immer wichtiger

Der Beitrag der Tiroler Wohnbauförderung wird immer wichtiger: 2021 wurden über 200 Millionen Euro für Neubau bzw. Sanierung von Bestandsanlagen ausgeschüttet. Zusätzlich wurden 13 Millionen Euro für Wohnbeihilfen und 19 Millionen für Mietzins- und Annuitätenbeihilfen aufgewendet. „Ohne die Zuschüsse der Wohnbauförderung wäre Tirol für viele Familien längst nicht mehr leistbar“, so Hannes Gschwentner, der im neuen Wohnhandbuch eine faktenbasierte Grundlage für weitere, notwendige Maßnahmen im Bereich der Wohnungspolitik sieht.

Der zuständige Wohnbaulandesrat LH-Stv. Georg Dornauer erklärt: „Leistbares Wohnen ist eine der zentralen Zukunftsfragen des Landes. Für unsere jungen Tiroler Familien bleibt die Wohnbauförderung als attraktive Möglichkeit zur Finanzierung von Eigentum weiterhin eine starke Stütze. Die gemeinnützigen Bauträger und Gemeinden in Tirol sind wichtige Partner. Diese Zusammenarbeit werden wir in den kommenden Jahren weiterhin vorantreiben und verstärken.“ KA

Bild: Die Autoren Gerda Maria Embacher, Georg-Andreas Gridling (r.) und NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner (l.) überreichen dem 1. LH-Stv. Georg Dornauer die neue Ausgabe des Tiroler Wohnhandbuchs. Foto: platzermedia