Wohlbefinden stand im Mittelpunkt

Die erste Gesundheits- und Vitalitätswoche der Region Hohe Salve Wildschönau ist Geschichte und das Resümee fällt durchwegs positiv aus. Gut gefüllte Veranstaltungsstätten in allen ausführenden Gemeinden und ein reges Interesse der Bevölkerung geben die Motivation für eine zukünftige regelmäßige Neuauflage.



Hopfgarten | Körperhaltung und Wirbelsäule waren die Schwerpunkte der heurigen Veranstaltungsreihe. Von der Ernährung über verschiedenste Trainings- und Entspannungstechniken bis hin zu einer möglichen operativen Behandlung von Rückenschmerzen reichte das Angebot der Workshops und Vorträge zu diesem wichtigen Thema, das große Teile der Bevölkerung betrifft. „Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Schon beim ersten Vortrag mit der Ernährungsexpertin Angelika Kirchmair stießen wir an die Kapazitätsgrenzen“ freute sich Michaela Hausberger, Koordinatorin des Standortmarketing Hohe Salve Wildschönau.



Den Abschluss der Woche bildete ein großes Informationsangebot verschiedener Gesundheitseinrichtungen und Beratungsstellen im Veranstaltungszentrum Salvena.



Vielspurige Gesundheitsstraße

Besonders die kostenlose Möglichkeit des Vitalchecks durch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Johann nahmen viele Menschen in Anspruch. Blutdruck, Puls, Blutzucker und Temperatur wurden überprüft und in den Vitalpass eingetragen. „Wenn die Werte von der Norm abweichen, verweisen wir natürlich auf den Besuch beim Arzt des Vertrauens“ erklärte Schuldirektor Helmut Wallner.



Wirbelsäulenspezialist Dr. Tino Riegger wurde mit Fragen bombardiert. Anhand verschiedener Modelle erklärte er eingehend die Behandlungsmöglichkeiten im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol. Von dort war auch das Team des Teddykrankenhauses nach Hopfgarten gekommen und verarztete die mitgebrachten Stofftiere der kleinsten Besucher.



Mitglieder der Ortsstelle Brixental und First Responder Wildschönau boten eine Traumata-Vorführung und die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge zu besichtigen. Nicht minder interessant war das Angebot der vielen weitere Organisationen, von der Krebshilfe über die Diakonie, den Sozial- und Gesundheitssprengel, das Psychosoziale Zentrum Unterland bis hin zum Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen.



„Wenn es dem Menschen gut geht, wenn wir gesund sind, dann können wir auch optimistischer in die Zukunft schauen“ ist Hopfgartens Bürgermeister und Obmann des Standortmarketing, Paul Sieberer, überzeugt von dem Konzept der Gesundheitswoche. Ihm ist es wichtig, die Akteure aus dem Gesundheitsbereich zu den Menschen zu bringen und so wird bereits über das Programm im nächsten Jahr nachgedacht. Claudia Egger



Bild: Neben Traumatavorführungen bot das Rote Kreuz Brixental die Möglichkeit von Fahrzeugbesichtigungen. Foto: Egger