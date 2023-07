Wölfe ziehen durch die Kelchsau

Sonntagfrüh hatte ein Kelchsauer gleich zwei Wölfe vor der Kameralinse – sie sind im Bereich des Schafsiedel bzw. der Wildseen unterwegs.



Kelchsau | Schon seit einigen Jahren ziehen, wie mehrfach berichtet, Wölfe durch das Brixental und durch die Kelchsau. Am Sonntagfrüh gelang es einem Kelchsauer, zwei Prachtexemplare zu fotografieren. Dabei dürfte es sich um zwei ausgewachsene Tiere handeln, die derzeit in dem beliebten Wandergebiet immer wieder gesehen werden. Schon im Vorjahr gab es in der Kelchsau immer wieder Wolfssichtungen, mehrfach kam es zu Rissen. Vor allem in Westendorf sind die Schafbauern wolfsgeplagt.



Am Wochenende wurde in Osttirol der erste Wolf auf Tiroler Boden erlegt. Für LH-Stv. Josef Geisler ein wichtiges Signal, „denn unser vordringlichstes Ziel ist der Schutz der Landwirtschaft.“ Derzeit sind für Tirol noch sechs Abschussgenehmigungen aufrecht. mak

Bild: Ein beeindruckendes Bild in der Kelchsau am Sonntag in der Früh: Zwei Wölfe stehen auf einem Felsvorsprung im Bereich Schafsiedel – ein bei Wanderern beliebtes Gebiet. Foto: Maier