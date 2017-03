Wochenmarkt startet am 17. März

Am 17. März ist die Winterpause des St. Johanner Wochenmarktes vorbei!



St. Johann | Der Saisonbeginn wird mit Musik, speziellen Angeboten und einem spannenden Gewinnspiel gefeiert. Die Kinder am Markt können ab 13 Uhr mit den Bäuerinnen eine „Gesunde Jause“ herrichten & genießen! Der Markt hat dann jeden Freitag bis 24. November von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Infos zum Wochenmarkt: www.treffpunkt-stjohann.at



Große Vielfalt ist geboten!



Neben der fixen Produktpalette werden in zusätzlichen Ständen unter anderem selbstgefertigter Schmuck, handbedruckte Zirbenkissen, Drechslerarbeiten, handgeflochtene Körbe, Holzarbeiten, Gestecke, Glückshufeisen, Geschenkideen aus Glas sowie Herzhaftes aus Rindfleisch und Schafmilchprodukte angeboten.



Neu: KochArt am Wochenmarkt



Der Wochenmarkt-Verein heißt in dieser Saison KochArt herzlich willkommen. An 6 Markttagen wird KochArt aufkochen und das Speisenangebot am Markt bereichern – der erste Termin ist der 5. Mai! „Der Verein KochArt ist eine Vereinigung von derzeit 22 Wirten, die Produkte von heimischen Bauern und Produzenten verarbeiten und besonders gekennzeichnet in ihren Speisekarten ausweisen. Gemeinsam mit der heimischen Landwirtschaft setzt KochArt auf artgerechte Haltung und biologische Fütterung. Dieser Gedanke passt perfekt zur Philosophie des Wochenmarktes“, freut sich Obmann Peter Rass über die Zusammenarbeit. P.R