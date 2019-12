Wirkungsvoller Werbeauftritt in München

Für weihnachtliches Flair sorgen die mit Maschen und Kitz-Kugeln geschmückten Bäume am Weihnachtsmarkt, bei dem auch die Banden sowie die Bühne von Kitzbühel gebrandet sind.

Der gemeinsame Werbeauftritt von Kitzbühel Tourismus und KitzSki am Flughafen München beschränkt sich aber nicht nur auf den Weihnachtsmarkt. Das überdimensionale Plakat an der Westfassade wirbt vom 9. Dezember bis 5. Jänner für den Wintergenuss in der Gamsstadt. Bereits seit 1. November erstrahlen Leuchtkästen, Aufzüge und Monitore ebenso im Kitzbühel-De­sign und machen Lust auf Wintersport.

Die Werbemittel werden noch bis 5. Jänner genutzt. Bei dieser Werbung wird der Fokus primär auf Skifahren, Sport und Lifestyle gelegt und soll besonders den süddeutschen Raum ansprechen.

Im Bild: Kitzbühel Tourismus Präsidentin Signe Reisch und Bergbahn Kitzbühel Vorstandsvorsitzender Josef Burger. Foto: Pöll