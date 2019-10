Wir treffen uns am Hahnenkamm!

„Gmiatlich zsommhuckn“ ist am 27. Oktober wieder angesagt! Gemeinsam mit der Bergbahn AG Kitzbühel und dem Casino Kitzbühel lädt der Kitzbüheler Anzeiger zum Frühschoppen am Hahnenkamm. Mit dabei sind auch die Firma Kitzsport mit E-Bikes und die Brennerei Erber. Zudem gibt es auch eine Fotobox von Foto-Flash.



Kitzbühel | Der Kitzbüheler Anzeiger lädt heuer wieder gemeinsam mit der Bergbahn AG Kitzbühel zum Frühschoppen. Heuer erklimmen wir den Hahnenkamm und haben wie schon in den letzten Jahren ein tolles Programm zusammengestellt.



Top-Angebot und tolle Tombola-Preise



Dazu gibt es ein TOP-Angebot: Für 25 Euro gibt es die Berg- und Talfahrt mit der Hahnenkammbahn und dazu auch noch Bons für Schweinsbraten oder Kasspatzl inkl. Getränk beim Hahnenkammstüberl. Hier werden auch die „Wildkogel Buam“ für Stimmung und Unterhaltung sorgen. Für die weniger „fitten“ Wanderer haben wir einen Shuttle-Dienst organisiert, damit auch sie das Hahnenkammstüberl mühelos erreichen können. Für Familien bietet sich auch eine Wanderung über den neuen Streif-Erlebniswanderweg an.



Natürlich haben wir wieder eine Tombola, bei der tolle Preise auf ihre Gewinner warten. Erstmals können Sie selbst entscheiden, um welchen der tollen Preise am höchsten Roulettetisch Österreichs sie mitspielen möchten. Sie können also nur gewinnen - wenn Ihnen das Glück hold ist!



Zu gewinnen gibt es eine Saisonkarte von KitzSki, einen 300-Euro-Gutschein von Kitzsport, den Erber Holzkarton mit Schnaps und Schnapsverkostung für vier Personen, Dinner & Casino Gutscheine und vieles, vieles mehr.



Selfie-Time an der Foto-Flash Foto-Box



Ein Erinnerungsfoto schießen und auch gleich mitnehmen – an der Foto-Box von Foto Flash gibt es diese Möglichkeit. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, um die Erinnerung richtig in Szene zu setzen.



Treffpunkt: 27. Oktober, 10 Uhr



Treffpunkt ist am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr bei der Talstation der Hahnenkammbahn. Nach einem Begrüßungsdrink vom Casino Kitzbühel und der Ausgabe Ihrer Glücksjetons erfolgt die Auffahrt.



Exklusive Besichtigung der Bergstation „Fleck“



Die Anzeiger-Leser können im Rahmen des Frühschoppens einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen und die neue Bergstation der „Fleckalmbahn Neu“ besichtigen. Dazu gibt es natürlich fachkundige Führungen, die über sämtliche Details dieses Projektes informieren.



Machen Sie Ihr Spiel auf 1.700 Metern



Mit einer Besonderheit wartet unser Partner Casino Kitzbühel auf. Mit einem speziellen Modus werden am Spieltisch unter allen Anwesenden Top-Preise ausgespielt. Am 27. Oktober gibt es den höchsten Spieltisch Österreichs – lassen Sie sich überraschen.



Gemütlicher Ausklang im Rasmushof



Nachdem der Anzeiger-Frühschoppen bekanntlich immer etwas länger dauert, lassen wir die Veranstaltung heuer im Rasmushof bei einem „Absacker“ ausklingen.



Wir freuen uns auf unsere Leserinnen und Leser, Anzeigenkunden, Freunde und Geschäftspartner und auf einen gemeinsamen Tag am Berg!