Wir haben es geschafft!

1.000 Dank für 11.669 eingereichte Rechnungen im Wert von 1,6 Mio. Euro und die besten Sponsoren weit und breit!

Bezirk | Zu allererst ein riesengroßes Dankeschön an alle Teilneh-merInnen am Gewinnspiel – ihr wart spitze. Mit einer großar-tigen Resonanz wie dieser haben wir nicht gerechnet. Deshalb hier auch nochmal die Zahlen zum Gewinnspiel, die nicht nur uns eine Freude gemacht haben:

21 Wochen (20 Ziehungen)

11.669 eingereichte Rechnungen

1,6 Mio. Euro Einkaufswert

435 glückliche GewinnerInnen

1.000 Dank!

Besonderer Dank gilt un-seren Sponsoren. Denn diese haben alles erst möglich gemacht – tragen wesentlichen Anteil daran, dass die Solidarität im Bezirk gestiegen ist, den Unternehmen in der Region durch eure Einkäufe gehol-fen wurde und 417 glückliche GewinnerInnen ihr Geld zu-rückgewinnen konnten. Und da „Wir(t)schaffen es!“ so gut angekommen ist, arbeiten wir schon an einer Neuauflage.

Bald geht’s weiter

Unser Gewinnspiel geht in eine kleine Pause, in der wir an Mög-lichkeiten tüfteln, dass die Un-ternehmen im Bezirk und alle TeilnehmerInnen noch mehr von unserer Initiative profitieren. Seid also gespannt. Sobald es Neuigkeiten zu „Wir(t)schaffen es!“ gibt, erfahrt ihr es bei uns im Kitzbüheler Anzeiger!

In diesem Sinne:

Nochmals herzlichen Dank an alle TeilnehmerInnen und Sponsoren und bis bald!

Gewinner - Z I E H U N G V O M 2 7 . 1 0 . 2 0 2 0

Klaudia Widmann, Bechlschmied, Kirchberg

Josef Kaufmann, Ascher GmbH, Westendorf

Astrid Riegler, Bäckerei Kisin Rajko, Kitzbühel

Manuela Emberger, Mocking, Kitzbühel

Martin Papp, Landgasthof Falkenstein, Kirchberg

Gabriele Jesacher, Daxauer Installationen, St. Johann

Felix Heyenbrock, Optik Kreinig, Kössen

Manuela Hinterholzer, Panorama Badewelt, St. Johann

Kathrin Hühnersbichler, Bechlschmied, Kirchberg

Annemarie Zatura-Rieser, Skiservice Skiladl, Jochberg

Evelyn Treichl, Trop, St. Johann

Magdalena Berger, Wieshofer Mühle, St. Johann

Katharina Johann, Eni Tankstelle, St. Johann

Sonja Brandtner, Bergsport Überall, Kitzbühel

Dr. Tom Briegel, OMV Tankstelle, Hopfgarten

Manuela Hinterholzer, KitzOrtho Dr. Neunteufel, Kitzbühel

Erika Bichler, Blumen B & B, St. Johann

Josef Hofer, Kitzsport GmbH, Kitzbühel Wir gratulieren herzlich!