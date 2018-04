Winkler übernimmt in Going

Ende März hat Magdalena Winkler, gebürtige Kärntnerin mit Tiroler Wurzeln, ihre Tätigkeit als Tourismusmanagerin in Going aufgenommen und löst damit Marion Hölzl ab, die in der kommenden Sommersaison den elterlichen Betrieb, die Kraftalm in Itter, übernehmen wird.



Going | Die 29-jährige Marketingspezialistin Magdalena Winkler gilt als „gestandene“ Touristikerin mit Branchenerfahrung und bringt einen umfassenden Erfahrungsschatz in den Tourismusverband Wilder Kaiser ein. Sie absolvierte den Bachelor in International Business Management an der FH Kufstein, um anschließend ihren Master in Entrepreneur­ship & Tourismus am MCI in Innsbruck abzuschließen. Nach dem Studium startete Magdalena Winkler ihre Karriere bei der Landesforstdirektion Tirol. Zuletzt war sie vier Jahre als Marketingleiterin und Assistenz der Geschäftsführung der Bergbahn Diedamskopf im Bregenzerwald tätig.



„Ich freue mich auf die Herausforderung, meine Erfahrung zum Wohle des Tourismus in Going und in der Region einzusetzen und empfinde es als spannende Aufgabe, Ideen tatkräftig zu gestalten, die das Angebot für den Gast wie auch für den Einheimischen erweitern,“ so Winkler.



Johannes Adelsberger, Obmann des TVB Wilder Kaiser, bedankt sich auf diesem Weg bei Marion Hölzl für ihr langjähriges Engagement: „Marion hat bei uns als Praktikantin angefangen und von Beginn an erkannt, wofür Going steht. Sie hat es geschafft, Vermieter sowie Einheimische mit ihrer Art mitzunehmen und zu begeistern.“



Lukas Krösslhuber (GF TVB Wilder Kaiser) ist sicher, mit Magdalena Winkler die richtige Person für die aktuelle Situation gefunden zu haben. „Der Tourismus in Going ist aktuell sehr gut aufgestellt und entwickelt sich erfreulich. Mit Magdalenas Fachkompetenz und guter Ausbildung wird es ihr gelingen, nun die Wertschöpfung, die Aufenthaltsqualität und damit die Lebensqualität in Going weiter zu erhöhen.“