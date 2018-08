Wieder einiges los am Wochenende

In Kitzbühel dreht sich heute alles um die Musikshow mit vielen Stars aus der Schlagerwelt und natürlich dem morgigen Auftritt von Andreas Gabalier. "Volxmusig aus aller Welt" hören Sie heute Abend in St. Johann, drei Tage Stimmung erleben Sie beim Musikfest in Itter und ebenfalls in St. Johann werden morgen die 50. Int. Radrennen am Hauptplatz eröffnet mit dabei Boogie Wolf Steinbach. Am Sonntag geht's dann rauf auf das Kitzbüheler Horn zum 34. Weisenbäsertreffen mit Bergmesse um 11 Uhr oder nach Going zu den "Goinga Dieslbriada" die am Sonntag zum Oltimerfrühschoppen laden.

Was sonst noch los ist im Bezirk das seht ihr auf unserer Eventseite.