Wettkampfauftakt der Springer

Bei der ersten Station der internationalen Kinder-Vier-Schanzentournee am 16. Juni haben sich rund 100 Mädchen und Buben aus Bayern, Österreich, Rumänien und Polen auf der Kälbersteinschanze in Berchtesgaden gemessen.

Berchtesgaden | Mit dabei waren auch die KSC-Springer, sie haben sich gegen die internationale Konkurrenz gut geschlagen. In allen Kategorien konnten die KSC-Überflieger Top-Ten Platzierungen erreichen. Christoph Müller (K9) verpasste das Podium knapp. „Wir freuen uns jetzt auf den ersten Landes­cup, der am 30. Juni in Kitzbühel ausgetragen wird,“ freut sich Referent Seppi Jenewein. Zuvor wird jedoch der zweite Bewerb der Tournee in Reit i. W. stattfinden.



Ergebnisse: K7: 7. Manuel Müller. K9: 4. Christoph Müller; 14. Maxi Humml. K10: 7. Simon Krimbacher; 13. Maximilian Vorderegger. K11: 6. Marco Margreiter; 7. Niki Humml; 16. Tobias Goller.

Bild: Die erfolgreichen Skispringer des Kitzbüheler Ski Clubs. Foto: KSC