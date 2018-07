Westendorf im Zeichen der Tracht

Als Gastgeber des Festes des Unterinntaler Trachten­verbandes konnte der Trachtenverein Westendorf zu seinem 120-jährigen Bestehen mehr als 1.500 Gäste begrüßen.



Westendorf | Fest in der Hand der Trachtler befand sich vergangenes Wochenende die Gemeinde Westendorf. Der Verein unter Obmann Walter Weißbacher fungierte als Gastgeber des 66. Unterinntaler Trachtenverbandsfestes. Im Verband sind 32 Vereine aus Kitzbühel, Kufstein und Schwaz mit insgesamt 4.900 Mitgliedern unter einem Dach vereint.



Die Ausrichtung des Festes war daher eine riesige Aufgabe für das Team rund um Weißbacher, die aber bravourös gemeistert wurde. Nach dem Jugendtag am Samstag, an dem bereits 450 Nachwuchstrachtler aus 17 Vereinen teilnahmen, ging der Höhepunkt am Sonntag über die Bühne.



Nach dem Gottesdienst fand ein Festakt statt, bei dem nicht nur Westendorfs Dorfchefin Annemarie Plieseis den Trachtlern gratulierte. Verbandsobmann Walter Gassner war die Freude ebenfalls anzusehen: „Da geht einem das Herz auf,“ Brauchtum und Tradition leben – mehr den je, ist sich auch Landesobmann Oswald Gredler sicher. Der anschließende Festumzug, an dem auch zahlreiche Westendorfer Vereine teilnahmen, sorgte bei den tausenden Zuschauern für Begeisterung. mak