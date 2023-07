Westendorf: Kulinarik trifft Gastlichkeit

Der ehemalige Wastlhof in Westendorf erstrahlt im neuen Glanze, heißt nun Bergtraum und überzeugt seine Gäste mit kulinarischen Genüssen, schöner Sonnenterrasse, Rundumsicht und viel Gastlichkeit.



Westendorf | Bar Restaurant Bergtraum, die neue kulinarische Adresse an der Skiwiese Westendorf heißt nach erfolgreichen Umbau seit 1. Juli die Gäste willkommen. Geschäftsführer Andreas Riedmann erklärt: "Wir haben für unseren Betrieb ein Konzept kreiert, welches für die Einheimischen als auch für unsere Gäste einen idealen Treffpunkt zum Verweilen und Wohlfühlen schafft. Sowohl im Sommer als auch im Winter empfangen wir unsere Gäste mit der gewohnten Tiroler Freundlichkeit."



Am 1. Juli öffnete das Restaurant seine Pforten, nach Monaten des Umbaus und der Revitalisierung wurde eine sehr ansprechende, moderne Lokalität geschaffen, die sich innerhalb kurzer Zeit bereits zum Hotspot in Westendorf entwickelt hat.



Gekocht wird international, auch Tapas auf Karte

Wiener Schnitzel, Burger, Steak, Nudeln, vegetarisch, gekocht wird (fast) alles, was das Herz begehrt. Auch Tapas finden sich auf der Speisekarte, die sich mit einem leichten Sommer-Drink perfekt für einen After-Work Get-together anbieten.



Punkten kann der Bergtraum aber auch mit einer wunderschönen Terrasse. Bei kühleren Temperaturen überzeugt Indoor ein modernes Interieur und eine große Loungebar. Hier finden im Sommer wie Winter regelmäßig Tiroler Abende statt. Aber auch Live-Djs unterhalten drinnen oder auf der Terrasse mit entspannter Lounge-Musik.



Auch Kids herzlich willkommen

Ein schöner Spielplatz vor der Terrasse und ein Spielzimmer drinnen, unterhalten auch die jüngsten Gäste perfekt.

Im Gebäude selbst befinden sich zudem auch sechs geräumige Appartements für 4 bis 7 Personen.



Ideal auch für Feiern

Hochzeit, Geburtstag, Familien- oder Betriebsfeiern das Restaurant Bergtraum bietet für jede Gelegenheit den passenden Rahmen.



Restaurant Bar Bergtraum

Schulgasse 16, Westendorf

Tel. +43 5334 30118

info@restaurantbergtraum.com

Bild: Die Geschäftsführer Carin und Andreas (3. und 4. v.l.) mit den Besitzern Annelies & Fred (re.) und Team. Fotos: Bergtraum