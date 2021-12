Weihnachtspackerl sind unterwegs

Trotz Corona und der äußerst schwierigen Umstände zu dieser Zeit konnten die Weihnachtspackerl bei den Kindergärten, Schulen und zahlreichen Firmen im Bezirk Kitzbühel von den zwei Serviceclubs abgeholt werden. 3.154 Pakete sind bereits auf dem Weg nach Rumänien.



Bezirk | Durch viel Engagement und Ehrgeiz haben der Ladies Circle 15 Kitzbühel und der Round Table 39 Kitzbühel auch in diesem Jahr während des Lockdowns, unter Einhaltung der behördlichen Sicherheitsauflagen, ihr gemeinsames Projekt, die „Weihnachtspackerlaktion“, realisieren können.

„Wir dürfen nicht aufhören, Gutes zu tun, auch wenn es derzeit oft sehr schwer und fordernd ist,“ so Anita Flatscher vom Ladies Circle. So nahmen in diesem Jahr rund 50 Institutionen im Bezirk bei der beliebten Hilfsaktion teil. Auch die Zahl der teilnehmenden Firmen und Privatpersonen nahm im Vergleich zum Vorjahr zu.



Bereits am frühen Morgen des 26. November wurden die Packerl von den Mitgliedern eingesammelt und nach Going ins Lager gebracht. Dort angekommen wurden diese akribisch sortiert, in Überkartons verpackt, auf Paletten geschlichtet und schlussendlich auf einen LKW verladen. Bei winterlichen Bedingungen, perfekt zur Weihnachtszeit, machte dieser sich mit der wertvollen Weihnachtslieferung auf den Weg nach Wien ins österreichische Hauptlager, um auch die Packerl aus Kitzbühel gemeinsam mit den Packerln aus ganz Österreich von dort aus am Montag, den 29. November auf die große Reise nach Rumänien zu schicken. So wurden in diesem Jahr stolze 11.438 Packerl liebevoll von Kindern aus ganz Österreich verpackt.

3.154 Packerl im Bezirk gesammelt

„Es ist überwältigend zu sehen, dass wir auch in diesem schweren Jahr insgesamt 3.154 Packerl im Bezirk einsammeln konnten und somit einen großen Beitrag leisten können“, so David Aufinger vom Round Table. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit werden Dank der Kinder vom Bezirk Kitzbühel wieder viele Kinderaugen im Süden von Rumänien und südöstlich von Bukarest beim Öffnen ihrer Weihnachtspackerl zu strahlen beginnen. Ganz nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“.

Der Ladies Circle 15 Kitzbühel und der Round Table 39 Kitzbühel sind sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit der großartigen Unterstützung aller Kinder, Lehrer, Pädagogen, Firmen und Freunde diesen enormen Erfolg feiern können.

Bild: Viele freiwillige Helfer waren schon früh morgens auf den Beinen, um die Pakete für den Transport fertig zu machen. Foto: Ladies Circle