Weihnachtsfreude für Kinder

Kinder helfen Kindern – das ist der Leitgedanke hinter dem ehrenamtlichen Projekt von Ladies Circle Kitzbühel und Round Table Kitzbühel. Mit einem Weihnachtspackerl kann man Kindern in Rumänien eine Freude bereiten.



Kitzbühel | Ladies Circle Kitzbühel und Round Table Kitzbühel schenken heuer wieder Weihnachtsfreude und bringen Weihnachtsgeschenke in die ärmsten Orte Rumäniens. Der Gedanke der österreichweiten Aktion der Serviceclubs dahinter ist ganz einfach. Kinder packen – allein, gemeinsam mit ihren Eltern oder überhaupt im Rahmen einer Unterrichtsstunde – kleine Geschenke, Spielsachen, Süßigkeiten, Kleidung, Hygiene- und Schulartikel in Schuhkartons. Diese Kartons werden weihnachtlich verpackt und mit vorgedruckten Aufklebern zur Kennzeichnung der Altersgruppe versehen.

Beginnend mit dem Schulanfang wurden Schulen und Kindergärten im Bezirk kontaktiert und um eine entsprechende Zusammenarbeit gebeten.

Sammelstellen in Reith, Kitzbühel und St. Johann

Zusätzlich gibt es für Privatpersonen, die nicht über eine Schule sammeln, die Möglichkeit, ihre Pakete bis zum 25. November bei den Sammelstellen abzugeben.

Kitzbühel: Jochberger Str. 98 (G. Kager & P. Grißmann GmbH, Mo-Do 7- 17 Uhr, Fr 7 - 12 Uhr), Hammerschmiedstrasse 7 (Genusscatering Ralf & Stefan, 7 - 15 Uhr).

Reith: Kitzbüheler Str. 76 (Tischlerei Höck 7.30 - 19 Uhr).

St. Johann: Poststraße 2 (Optik Schwarz, zu den Öffnungszeiten), Speckbacherstrasse 22 (Milk Changing Room, zu den Öffnungszeiten).



Die Geschenke werden zu Weihnachten in die Waisen- und Krankenhäuser, Kinderheime, Kindergärten und Schulen gebracht und von Clubmitgliedern persönlich verteilt.

Wie packe ich den Schuhkarton?

Richtlinien/Empfehlungen, wie das ideale Packerl aussieht gibt es im Internet unter www.weihnachtspackerlaktion.at

Bild: Ladies Circle und Round Table Kitzbühel bereiten mit der Weihnachtspackerlaktion Kindern in Rumänien eine Freude. Helfen Sie mit! Foto: LC