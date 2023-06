„Wasser Marsch“ in Oberndorf

Am vergangenen Wochenende stand Oberndorf ganz im Zeichen der Feuerwehr. Neben dem traditionellen Feuerwehrfest stand auch der Nassleistungsbewerb auf dem Programm.



Oberndorf | „Wasser Marsch“ schallte es am Samstag durch das Ortszentrum von Oberndorf. Die Feuerwehr, unter Leitung von Kommandant Paul Landmann, hatte nicht nur zum traditionellen Feuerwehrfest geladen, sondern freute sich auch über die Segnung des neuen Löschfahrzeugs mit Bergeausrüstung (LFBA).



Am Samstag waren dann die 26 Feuerwehrgruppen – die meisten natürlich aus dem Bezirk – im Rahmen der 32. Auflage des Nassleistungsbewerbs zu Gast. Unter den Argusaugen des Bewerterteams, geleitet von BFI Bernhard Geisler, mussten die Gruppen einen möglichst schnellen und fehlerfreien Löschangriff durchführen.



Bei der Abschlussveranstaltung wurden OBI Niki Schreder, BV Michael Ortner sowie BFI Bernhard Geisler für ihre fünfjährige Tätigkeit mit der bronzenen Bewerterspange ausgezeichnet. In den Bezirksklassen holten sich die Gruppen Waidring I sowie Reith II den Sieg. Bei den Gästen gewannen die Gruppen aus Aschau/Brandberg I – sie sicherte sich den Tagessieg – sowie Breitenbach Kleinsöll. mak



Bild: Das neue Löschfahrzeug wurde im Rahmen des Festwochenendes ebenfalls gesegnet. Foto: FF/Schroll, Mair