Was tue ich, wenn‘s „weh tut“?

Die neue telefonische Gesundheitsberatung „Wenn´s weh tut! 1450“, die bei Fragen und akuten Beschwerden schnelle Hilfe bietet, hat ihren Betrieb in der Leitstelle Tirol in Innsbruck aufgenommen.



Innsbruck, Bezirk | Der jeden Tag rund um die Uhr erreichbare Service von „1450“ steht in ganz Tirol kostenlos zur Verfügung. Zu bezahlen sind für diese Beratung durch medizinisch geschultes diplomiertes Krankenpflegepersonal lediglich die üblichen Telefonkosten. Sicherheitsreferent LHStv Josef Geisler und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg präsentierten gemeinsam mit TGKK-Obmann Werner Salzburger und Obmann sowie Leitstelle Tirol-Geschäftsführer Bernd Noggler dieses Projekt.

„Tirol schafft mit der Gesundheitsberatung 1450 gerade auch für die Menschen in den ländlichen Regionen ein jederzeit erreichbares Beratungsangebot“, so Geisler.

Soforthilfe bei medizinischen Fragen

„Beim plötzlichen Auftreten von gesundheitlichen Problemen sind Betroffene schnell verunsichert. Sie können die Lage selbst schwer einschätzen und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Hier soll die telefonische Gesundheitsberatung ‚1450‘ ansetzen, Empfehlungen geben und falls erforderlich eine direkte Lotsung der Hilfsbedürftigen in eine ärztliche Ordination oder ein Krankenhaus vornehmen“, erklärt Tilg: „Die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, dass es sich bei 80 Prozent der Anrufe um keine Notfälle handelt. In 60 Prozent ist sogar eine Selbstbehandlung möglich.“ TGKK-Obmann Salzburger ergänzt: „Nach den positiven Erfahrungen wie im Pilot-Bundesland Vorarlberg ist es im Sinne der Versicherten, dass wir die neue telefonische Gesundheitsberatung auch in Tirol zur Verfügung stellen. TGKK, Land Tirol und Leitstelle Tirol bieten mit ‚1450‘ die perfekte Ergänzung zu den bestehenden Notrufnummern von Rettung, Notarzt oder Vergiftungsinformationszentrale.“



Leitstelle Tirol-Geschäftsführer Bernd Noggler ergänzt: „Schon vor der eigentlichen Gesundheitsberatung wird der aktuelle Standort der Anruferin und des Anrufers abgefragt, um in Folge auf nächstgelegene Behandlungseinrichtungen hinweisen zu können. Neben Notfallrettung, Feuerwehr und Krankentransport ist mit der Gesundheitsberatung 1450 ein neuer Fachbereich entstanden. Die derzeit neun medizinisch geschulten diplomierten Pflegepersonen ergänzen unser Angebot wirkungsvoll und sind wie ihre Kolleginnen und Kollegen 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche und 365 Tage im Jahr im Einsatzbetrieb.“ Die Empfehlungen der telefonischen Gesundheitsberatung reichen von Tipps zur Selbstbehandlung über die Konsultation des Hausarztes oder das Aufsuchen des nächstgelegenen Facharztes bis hin zur Empfehlung, die Notaufnahme in einem Spital aufzusuchen. Den MitarbeiterInnen dieser Servicenummer stehen für die Ermittlung von Krankheitsbildern mehr als 200 Fragebäume zur Verfügung. Ziel ist eine kompetente Beratung für die Anrufer.



Die neue Telefonnummer bietet Soforthilfe bei medizinischen Fragen.