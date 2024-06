Walchsee Lakeside feierlich eröffnet

Die Pletzer Resorts setzen weiter auf Wachstum: Kürzlich wurde mit dem „Das Walchsee Lakeside“ die Hotelfamilie erweitert.

Walchsee, Hopfgarten | Insgesamt 14 Millionen Euro hat die Eigentümerfamilie investiert. In erster Seereihe und unmittelbarer Nähe zum Stammhaus wurde ein Refugium mit 22 Hotelsuiten sowie Gastronomie- und Badebereich errichtet. „Wir holen damit Beachclubfeeling nach Tirol. Zukünftig muss man nicht mehr in den Süden fahren, sondern kann am wärmsten See Tirols vor der Kulisse des Zahmen Kaiser die Seele baumeln lassen“, freut sich Investor Manfred Pletzer, der mit dem „Das Seepark Wörthersee Resort“ bereits eine beliebte Urlaubsdestination im Süden Österreichs betreibt. Insgesamt gibt es fünf Hotels in Tirol, Kärnten und Bayern unter dem Dach der Pletzer Resorts. „Unsere innovative Move & Relax-Philosophie verbindet dabei sämtliche Häuser, mit der wir unsere Gäste zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil motivieren und begleiten wollen“, ergänzt Egon Kahr, Geschäftsführer der Pletzer Resorts.

Für Hoteldirektorin und Gastgeberin Daniela Wobornik steht fest: „Das Walchsee Lakeside mit dem Das Lakes Restaurant & Bar ist der neue Hotspot am See. Wir freuen uns, wenn auch viele Einheimische und Tagesgäste das neue Angebot nutzen.“ KA

Bild: Genossen die Atmosphäre: Manfred und Marion Pletzer mit Hoteldirektorin Daniela Wobornik und Pletzer Resorts-GF Egon Kahr (r.). Foto: Pletzer Resorts