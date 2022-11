Waidringer Schützen luden ein

Das diesjährige Martinischießen der Johann-Jakob-Stainer-Schützenkompanie Waidring war wieder ein voller Erfolg.

Waidring | Insgesamt 153 Teilnehmer in der Einzel-Serie sowie 32 Dreier-Mannschaften in der Teamwertung maßen sich am 10-m-Luftgewehr-Schießstand im vereinseigenen Schützenkeller.

In der Serienwertung der Herren siegte Daniel Danzl, gefolgt von Mario Trixl und Josef Unterrainer. Als treffsicherste Dame erwies sich Sarah Treffer, auf den Plätzen folgten Annalena Köck und Petra Kals. In der Wertung der „Altschützen 60+“ verteidigte Adi Brantner seinen Titel. Jakob Fuschlberger war bester Schütze bei den Kindern bis 10 Jahre. In der Jugend-Klasse der 11- bis 15-Jährigen war Elisabeth Schlechter nicht zu schlagen. Auf der Martini-Ehrenscheibe gelang Erich Unterrainer der „exakteste Zehner“.



In der Mannschaftswertung siegte die „Schützengilde Pillersee 1“. Auf den zweiten Platz schafften es die „Veteranen Waidring 1“. Das Stockerl komplettierten die „Schützen Waidring 3“.

Die Waidringer Schützen können auf eine erfolgreiche und unfallfreie Veranstaltung zurückblicken und danken nicht nur den Teilnehmern sondern auch den Waidringer Vereinen und Clubs sowie der Schützengilde Pillersee und den Kompanien Unken, Kirchdorf und Jochberg.



Ergebnisse Herren: 1. Daniel Danzl (98 Ringe), 2. Mario Trixl (95), 3. Josef Unterrainer (95)

Ergebnisse Damen: 1. Sarah Treffer (96), 2. Annalena Köck (95), 3. Petra Kals (92)

Ergebnisse Altschützen: 1. Adi Brantner (99), 2. Erich Unterrainer (97), 3. Marianne Schreder (94)

Ergebnisse Jugend: 1. Elisabeth Schlechter (97), 2. Matteo Trixl (95), 3. Ronja Zehentner (93)

Ergebnisse Kinder: 1. Jakob Fuschlberger (85), 2. Xaver Zehentner (81), 3. Clara Fuschlberger (77)

Ergebnisse Ehrenscheibe: 1. Erich Unterrainer (9,5 Teiler), 2. Alessandra Kienpointner (11,4), 3. Anita Unterrainer (12,7)

Ergebnisse Teams: 1. Schützengilde Pillersee 1 (291 Ringe - 99/92/100) 2. Veteranen Waidring 1 (288 Ringe – 96/96/96), 3. Schützenkompanie Waidring 3 (277 Ringe – 94/90/93)

Bild: Hauptmann Georg Steiner, Mario Trixl (2.), Daniel Danzl (Sieger), Josef

Unterrainer (3.) und Oberleutnant Sigi Kals (von links). Foto: Privat