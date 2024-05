Voller Einsatz auf vier Hufen

Keine Dienstgrade, aber dennoch anspruchsvolle Aufgaben – im Tragtierzentrum in Hochfilzen versehen über 50 Haflinger und acht Esel ihren Dienst.



Hochfilzen | Wenn auch die moderne Technik beim Bundesheer eingezogen ist, die Tragtierstaffel am Truppenübungsplatz in Hochfilzen ist nicht wegzudenken. Mit Nostalgie hat das aber nichts zu tun. Denn vor allem im Gebirgseinsatz – im unwegsamen Gelände, wo das Auto nicht mehr hinkommt – sind die Tragtiere gefragt.



Seit über 15 Jahren ist Oberstleutnant Josef Hager Kommandant des Tragetierzentrums und mit viel Herzblut dabei – nicht nur für die Vierbeiner, sondern auch für seine Mitarbeiter und Rekruten. Dieser Tage gab Hager einen Einblick in die Arbeit der vierbeinigen Soldaten – mit dabei auch Schüler der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser in St. Johann.



Das Tragtierzentrum (TTZ) wurde im Jahr 2007 nach der Zusammenlegung der vier Tragtierstaffeln, die in Tirol, Salzburg und Kärnten stationiert gewesen waren, um rund sieben Millionen Euro ausgebaut. Der hochmoderne Stall spielt auch alle Stückerl. Am Truppenübungsplatz in Hochfilzen werden rund 50 Haflinger sowie Esel – derzeit acht – eingesetzt. Die Junghengste werden mit etwa sechs Monaten gekauft und verbringen die ersten zwei Jahre auf der Schüttachalm. Erst dann wird mit der Ausbildung begonnen. Jeder der Haflinger kann geritten werden, ist aber auch als Lasttier im Einsatz. Bis zu 100 Kilogramm an Versorgungsgütern können auf dem speziellen Tragsattel eines Haflingers verlastet werden.



Einfühlungsvermögen und Zuneigung

Wichtig ist Josef Hager vor allem der richtige Umgang mit den Pferden, die sich durch ihre Genügsamkeit und Witterungsunabhängigkeit auszeichnen. Die Anforderungen, die er an die Tragtierführer stellt, sind hoch. Da zählen nicht nur soldatische Tugenden, sondern vor allem auch Einfühlungsvermögen und Zuneigung.



Für die Schüler der Klasse 2HTA der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser in St. Johann, die von ihrer Klassenvorständin Silvia Schwaiger-Wöll, begleitet wurden, ein besonderer Tag. Die Tourismusschulen punkten durch eine breitgefächerte Ausbildung, so Schwaiger-Wöll. Informationen über das Heer und die Möglichkeit für Mädchen, am TTZ in Hochfilzen eine Ausbildung mit Haflingern und Eseln zu machen, gehören für die Lehrerin im Rahmen der Vorbereitung auf das Leben dazu. Margret Klausner

Bild: Liebt seine vierbeinigen Mitarbeiter: der Kommandant des Tragtierzentrums Oberstleutnant Josef Hager mit jungen Hengsten. Foto: Klausner