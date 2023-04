Volksmusik und Tiroler Schmäh

Im Rahmen eines Jeunesse Konzertes gastierte Waldauf3 im ausverkauften Saal der Alten Gerberei und begeisterte das Publikum mit hochkarätiger Musik, Tiroler Schmäh und ganz viel Talent.



St. Johann | Schon als kleine Kinder gab es im Hause Waldauf gemeinsames Vorspielen bei Familienfestivitäten, „kurz nachdem wir uns noch um den coolsten Bobby Car Anhänger gestritten haben“, erzählt Magdalena Waldauf.



Seit 2015 musizieren sie professionell miteinander, die Schwestern Laura-Maria, Magdalena Waldauf und ihr Cousin Matthias Waldauf – gemeinsam sind sie Waldauf3 und haben mittlerweile einen fixen Platz in der jungen, österreichischen Musikszene.

2016 erspielten sie eine Auszeichnung beim „Alpenländischen Volksmusikwettbewerb“, 2018 erhielten sie den Sonderpreis für „Offene Kammermusik“ von „prima la musica“, es folgten Konzerte in der Wiener Hofburg und ORF-Liveauftritte, die sie einem breiten Publikum bekannt machten. So zeigt sich Thomas Reiner von Jeunesse St. Johann begeistert darüber, die Gruppe für ein Konzert gewonnen zu haben.



Die zwei jungen Damen wechselten fast fliegend und mühelos zwischen den Instrumenten (Kontrabass, Violine, Gitarre, Zither, Harfe und Sterische Harmonika) während Matthias musikalisch auf der Steirischen Harmonika und mit seinen augenzwinkernden Anekdoten überzeugte. „Wir spielen Volksmusik aus verschiedenen Teilen der Erde. ‚Aussigrasn‘ nennen wir das“, erklärt Matthias verschmitzt. Das vielseitige Programm spiegelte das perfekt wider.

Die Freude am Musizieren der drei jungen Ausnahmetalente war deutlich spürbar und bescherte allen begeisterten Zuhörern einen hochkarätigen, schwungvollen und mitreißenden Musikabend. est

Bild: Beschwingte Stimmung bei Waldauf3 in der Alten Gerberei. Foto: Elisabeth Standl